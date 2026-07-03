Incident șocant în Mediaș: o fetiță de doi ani a căzut de la etajul unui bloc și a fost transportată la spital

O copilă de 2 ani şi 4 luni a fost transportată la spital, vineri seara, 3 iulie, după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul întâi al unui imobil din Mediaș, Sibiu.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, un echipaj cu medic a intervenit pe strada Nisipului din Mediaş, unde a găsit copilul conştient. În urma evaluării medicale, fetiţa prezenta un traumatism toraco-abdominal stâng şi un traumatism de bazin.

După acordarea primelor îngrijiri, minora a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU) Mediaş pentru investigaţii suplimentare şi tratament.

Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat că fetiţa ar fi căzut de la balconul aflat la etajul 1 al imobilului, de la o înălţime de aproximativ patru metri.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.