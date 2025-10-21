Un bărbat care se dădea kinetoterapeut a agresat sexual două tinere. Voia să le elibereze de „tensiuni pelvine”

Două tinere din județul Bihor au fost agresate sexual de un așa zis kinetoterapeut, în fapt un infractor.

Ioan Stelian Macai, un bărbat din Bihor care se dă kinetoterapeut, este anchetat după ce a convins două tinere, venite la el cu trimitere medicală, că problema lor se datorează unor ”tensiuni pelvine”.

Prin urmare, în timpul „tratamentului” le-a agresat sexual.

Prima dintre victime, în vâstă de 18 ani, a ajuns la Macai în luna august, pentru a urma ședințe de kinetoterapie și gimnastică medicală, așa cum i-a recomandat doctorul specialist.

La primele două ședințe a mers însoțită de părinți, dar la următoarea s-a prezentat singură. ”Macai i-a cerut să-și dea jos bustiera, „pentru că era foarte încordată” și „trebuia masată zona”, apoi i-a coborât lenjeria intimă până deasupra genunchilor și a coborât cu mâinile spre fese, susținând că durerea de la genunchi ar fi, de fapt, „reflexul unei tensiuni pelvine”, așa că trebuie „să elibereze blocajul”. Țintuită pe masă, fata a simțit cum mâinile bărbatului au coborât spre zona intimă, iar apoi că individul i-ar fi introdus un deget în vagin. În acel moment s-a ridicat, brusc. I-a spus că ceea ce făcuse nu are legătură cu terapia, i-a lăsat cei 150 lei și a plecat”, scrie Bihoreanul.

Fata și-a sunat mama, iar femeia a apelat imediat 112, iar în aceeași zi tânăra s-a prezentat la Poliție pentru a depune plângere.

La câteva zile, polițiștii au înregistrat o nouă plângere, după ce Macai a agresat sexual o fată de 16 ani.

”I-a cerut din start să-și scoată chilotul înainte de a urca pe masa de tratament. Apoi, în timp ce era întinsă, ar fi atins-o de mai multe ori pe sâni și între picioare, mimând chiar actul sexual”, mai scriu jurnaliștii bihoreni.

Polițiștii l-au reținut atunci doar 24 de ore pe individ, fiind lăsat ulterior în libertate.

Părinții uneia dintre fete au cerut instanței emiterea unui ordin de protecție, solicitând ca bărbatul să fie obligat să păstreze distanța față de fiica lor și să nu mai poată lua legătura cu ea, cerere respinsă de Tribunalul Bihor.

Jurnaliștii au mai descoperit că așa zisul terapeut este un fost tâlhar, care a stat mai mulți ani în pușcărie în anii 2000.

Macai nu figurează pe lista kinetoterapeuților acreditați, nici pe cea a fizioterapeuţilor, ambele profesii fiind condiţionate de absolvirea unor studii medicale.

Bărbatul a negat acuzațiile. „E o mare minciună, o porcărie! Eu sunt un om credincios, am femeie acasă, nu fac așa ceva”, dându-se victima unor neînțelegeri terapeutice.