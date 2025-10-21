search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un bărbat care se dădea kinetoterapeut a agresat sexual două tinere. Voia să le elibereze de „tensiuni pelvine”

0
0
Publicat:

Două tinere din județul Bihor au fost agresate sexual de un așa zis kinetoterapeut, în fapt un infractor.

Ioan Stelian Macai, falsul kinetoterapeut FOTO: Bihoreanul
Ioan Stelian Macai, falsul kinetoterapeut FOTO: Bihoreanul

Ioan Stelian Macai, un bărbat din Bihor care se dă kinetoterapeut, este anchetat după ce a convins două tinere, venite la el cu trimitere medicală, că problema lor se datorează unor ”tensiuni pelvine”.

Prin urmare, în timpul „tratamentului” le-a agresat sexual.

Prima dintre victime, în vâstă de 18 ani, a ajuns la Macai în luna august, pentru a urma ședințe de kinetoterapie și gimnastică medicală, așa cum i-a recomandat doctorul specialist.

La primele două ședințe a mers însoțită de părinți, dar la următoarea s-a prezentat singură. ”Macai i-a cerut să-și dea jos bustiera, „pentru că era foarte încordată” și „trebuia masată zona”, apoi i-a coborât lenjeria intimă până deasupra genunchilor și a coborât cu mâinile spre fese, susținând că durerea de la genunchi ar fi, de fapt, „reflexul unei tensiuni pelvine”, așa că trebuie „să elibereze blocajul”. Țintuită pe masă, fata a simțit cum mâinile bărbatului au coborât spre zona intimă, iar apoi că individul i-ar fi introdus un deget în vagin. În acel moment s-a ridicat, brusc. I-a spus că ceea ce făcuse nu are legătură cu terapia, i-a lăsat cei 150 lei și a plecat”, scrie Bihoreanul.

Fata și-a sunat mama, iar femeia a apelat imediat 112, iar în aceeași zi tânăra s-a prezentat la Poliție pentru a depune plângere.

La câteva zile, polițiștii au înregistrat o nouă plângere, după ce Macai a agresat sexual o fată de 16 ani.

”I-a cerut din start să-și scoată chilotul înainte de a urca pe masa de tratament. Apoi, în timp ce era întinsă, ar fi atins-o de mai multe ori pe sâni și între picioare, mimând chiar actul sexual”, mai scriu jurnaliștii bihoreni.

Polițiștii l-au reținut atunci doar 24 de ore pe individ, fiind lăsat ulterior în libertate.

Părinții uneia dintre fete au cerut instanței emiterea unui ordin de protecție, solicitând ca bărbatul să fie obligat să păstreze distanța față de fiica lor și să nu mai poată lua legătura cu ea, cerere respinsă de Tribunalul Bihor.

Jurnaliștii au mai descoperit că așa zisul terapeut este un fost tâlhar, care a stat mai mulți ani în pușcărie în anii 2000.

Macai nu figurează pe lista kinetoterapeuților acreditați, nici pe cea a fizioterapeuţilor, ambele profesii fiind condiţionate de absolvirea unor studii medicale.

Bărbatul a negat acuzațiile. „E o mare minciună, o porcărie! Eu sunt un om credincios, am femeie acasă, nu fac așa ceva”, dându-se victima unor neînțelegeri terapeutice.

Oradea

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
fanatik.ro
image
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Performanța carierei pentru Jaqueline Cristian!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Dispar sute de orașe din țară. Ministrul Dezvoltării: ”Am realizat o analiză strict profesională, fără criterii politice”
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Și-a găsit consolarea doar în brațele lui Harry. Impresionată de o tragedie, Meghan nu și-a putut ține în frâu lacrimile

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze