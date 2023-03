Dezvăluiri cutremurătoare despre falsul dentist care a mutilat-o pe Miss România: „Mi-a ajuns puroiul până la trahee“

Fostă Miss România, o tânără face dezvăluiri cutremurătoare. Ea a fost la un pas de moarte după ce a fost mutilată de un fals dentist. Cel care se dădea medic, alături de un doctor cu drept de practică, au fost reținuți de polițiști.

Pe lista victimelor celui care lucra într-un cabinet stomatologic, fără să aibă vreo calificare, se află și o fostă concurentă Miss România. În vârstă de 25 de ani, tânăra a povestit pentru Știrile Pro TV că a fost la un pas de moarte, după o intervenție la dentist. Ea a ajuns la medic având o infecție la măseaua de minte, iar falsul dentist a făcut extracția pe loc, deși exista riscul că infecția să se răspândească în tot corpul.

„Fără să îmi ceară absolut nimic înainte, o radiografie, ceva, s-au apucat să îmi scoată măseaua. Au încercat să îmi facă o anestezie care nu a prins, ținând cont că aveam infecția acolo, nu putea să îmi prindă anestezia. După care nu au mai așteptat și au început să îmi scoată măseaua așa, ” a povestit tânăra.

S-a trezit cu fața umflată și cu dureri crunte

Tănără a spus că a venit la cabinetul stomatologic după ce a vorbit cu cei doi care au fost de acord să o trateze la miezul nopții pentru o durere de măsea. La scurt timp după intervenție au apărut problemele. S-a trezit cu față umflată și dureri crunte. După câteva zile infecția s-a răspândit și a fost nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

„Mi-a ajuns puroiul în partea aceasta, s-a extins până la trahee, nu puteam să respir deloc, nu am mâncat două săptămâni deloc. Aveam 67%infecție în organism, dacă mai stăteam puțin, aia era. M-am dus înapoi să îmi spună ce s-a întâmplat, a negat că mă cunoaște, am chemat poliția când am văzut că nu se poate comunica, după care a fugit, nu a așteptat organele de poliție, ” a povestit tânăra.

Erau bine promovați în online

„Amintesc că fosta participantă Miss România riscă să fie mutilată din pricina infecției provocate de extracțiile efectuate fără respectarea regulilor de igienă sanitară, practicate de către persoane ce pretindeau că sunt medici dentiști. Motivul pentru care a apelat la aceștia a fost acela că erau bine promovați online cu privire la stomatologia de urgență în afară orelor normale de program”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

Printre cei reținuți este și un sirian de 26 de ani care se dădea drept stomatolog. Falsul medic a fost ajutat de un alt sirian, care avea drept de liberă practică în România și care l-a lăsat să facă proceduri medicale în cabinetul său.

Cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

„În fapt, unul dintre aceștia a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog, fără a avea drept de liberă practică pe teritoriul României, față de mai multe persoane, la un cabinet medical stomatologic, din Sectorul 5, fiind ajutat de către un alt cetățean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România. Cu sprijinul I.G.I. s-a reușit depistarea celor doi bărbați, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale, iar după efectuarea activităților procedural-penale, s-a dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore”, a transmis Poliția Capitalei.