Fenomen îngrijorător: tot mai mulți copii sub 10 ani își doresc să moară

Publicat:

Cercetări separate arată că numărul copiilor foarte mici care au gânduri suicidare a crescut într-un ritm „alarmant”. În fiecare an, vedem copii tot mai mici cerând ajutor într-o criză. „În 2024, cel mai mic copil care a primit sprijin în legătură cu o tentativă de sinucidere a avut doar 6 ani."

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Vârsta medie a tinerilor care au nevoie de sprijin în situații de criză pentru tentative suicidare a scăzut de la 24 de ani în 2012 la doar 16 în 2025.

Intervenția timpurie este esențială. „Avem nevoie de programe în școli și comunități care să ajungă la tineri acolo unde trăiesc și învață, înainte ca gândurile suicidare să se instaleze”.

„Avem nevoie de resurse care să ajute la recunoașterea și răspunsul la suferință, la sprijinirea părinților și reducerea conflictelor în familie. Și avem nevoie de spații sigure, atât online, cât și offline, investind în mediile în care tinerii se conectează, își dezvoltă identitatea și pot accesa sprijin în siguranță.”

Acestea nu sunt doar cifre. Sunt copii care încearcă să supraviețuiască unei dureri copleșitoare. Tinerii australieni cu vârste între 16 și 25 de ani încearcă să își ia viața, se autovătămează și experimentează gânduri suicidare în număr mai mare și la vârste mai fragede decât generațiile anterioare.

Cercetarea, coordonată de Dr. Katrina Witt de la Universitatea din Melbourne a analizat datele din Studiul Național privind Sănătatea Mintală și Bunăstarea realizat de Biroul Australian de Statistică în perioada 2020–2022.Cei 14.753 de respondenți au fost grupați în generația Z (16–25 de ani), mileniali (26–41 de ani), generația X (42–57 de ani) și baby boomers (58–76 de ani).

Generația Z a înregistrat cele mai ridicate riscuri pentru idei suicidare, planificarea sinuciderii, autovătămare și tentative de suicid, precum și cea mai fragedă vârstă la debut”, arată studiul publicat în Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.

Factorii de risc pentru aceste comportamente sunt diferite între generații.

Pentru generația Z, martorii violenței parentale și expunerea la suicidul colegilor, membrilor familiei sau în mediul online au fost predicții deosebit de puternice ale autovătămării și tentativelor de sinucidere.

„Deși politicile menite să reducă conținutul online nociv ar putea contribui la limitarea expunerii la comportamente legate de autovătămare și suicid, acestea ar trebui să facă parte dintr-o strategie preventivă mai amplă și mai complexă”, concluzionează studiul.

Pentru generațiile mai în vârstă, abuzul sexual din copilărie, tulburările legate de consumul de substanțe și perioadele lungi de boală mintală netratată au fost mai puternic asociate cu comportamente suicidare.

Witt a declarat pentru Guardian Australia că nu există „o singură cauză” care determină suicidabilitatea în rândul tinerilor. Legătura dintre sănătatea mintală precară și suicid este mai puțin puternică decât în generațiile anterioare, ceea ce face importantă luarea în considerare a unor politici și în afara sferei tradiționale de sănătate, a spus aceasta.

„Generația Z a crescut într-o perioadă marcată de schimbări sociale rapide și de o conectivitate digitală permanentă”, a spus ea.

„Ei se confruntă cu insecuritate economică, anxietate legată de climă și, desigur, cu efectele perturbatoare ale Covid-19 asupra dezvoltării lor sociale și emoționale.”

Nieves Murray, director executiv al Suicide Prevention Australia, a declarat că cercetarea scoate în evidență ceea ce multe familii, școli și servicii din prima linie au observat deja: „Generația Z se confruntă cu presiuni diferite și, în multe cazuri, mai acute decât cele ale generațiilor precedente.”

Această scădere este alarmantă”, a spus ea.

„Ne arată că suferința legată de suicid afectează copiii mult mai devreme ca niciodată”.

Articolul a fost preluat din „The Guardian”.

Resurse de ajutor:

Dacă tu sau cineva drag se confruntă cu gânduri de autovătămare:

Alianța România Fără Sinucidere – 0800 801 200 (linie gratuită)

Telverde antisuicid – 0374 456 420

Telefonul Copilului – 116 111  

