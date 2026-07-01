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Avocatul lui Viorel Pașca: „Este nevinovat”. Susține că persoanele ajungeau în centrele sale trimise chiar de autorități

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Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor vizate de o anchetă DIICOT pentru presupusă exploatare a persoanelor vulnerabile, respinge toate acuzațiile care i se aduc și se declară nevinovat, a afirmat avocatul său, Răzvan Doseanu.

Viorel Pașca, patronul azilelor din Bihor FOTO: FB
Viorel Pașca, patronul azilelor din Bihor FOTO: FB

În prezent, Pașca are calitatea de suspect într-un dosar în care procurorii îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

„Poziția procesuală a domnului Pașca este evident, se declară nevinovat. Ancheta este în faza incipientă, abia s-au adus la cunoștință acuzațiile. Domnul Pașca are calitatea de suspect în acest moment, el și câțiva membri ai familiei. Vrem să clarificăm lucrurile cu anchetatorii, să colaborăm și să încercăm într-adevăr să vedem ce s-a întâmplat acolo”, a declarat avocatul, la Antena 3 CNN. 

Răzvan Doseanu susține că persoanele cazate în așezămintele administrate de Viorel Pașca ajungeau acolo la solicitarea instituțiilor statului.

„Majoritatea persoanelor care au venit acolo au fost aduse de către autorități. Erau trimiși de la spitale, de la direcțiile de asistență socială, inclusiv alte autorități care veneau acolo cu persoane sărmane, fără adăpost, bolnave sau aflate în fază terminală”, a afirmat avocatul.

Acesta a adăugat că „o mulțime de autorități trimiteau acele persoane la acele așezăminte”, unde primeau hrană și adăpost.

Avocatul a negat și acuzațiile potrivit cărora Viorel Pașca și-ar fi însușit pensiile sau ajutoarele sociale ale persoanelor găzduite.

„Nu se pune problema, din perspectiva dumnealui, de a le lua banii și ajutoarele ca să și-i însușească. Ar fi corect să fie prezentate nu doar sumele încasate din donații și sponsorizări, ci și cheltuielile făcute pentru întreținerea acestor așezăminte”, a spus Doseanu.

Acesta a susținut, de asemenea, că nici Viorel Pașca și nici membrii familiei sale nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică.

Întrebat de ce centrele nu au fost acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, avocatul a invocat dificultatea procedurilor administrative.

„Procedurile birocratice erau foarte anevoioase și implicau o mulțime de restricții, calificări pentru personal și așa mai departe, care se pare că trebuiau mai riguros respectate”, a declarat Răzvan Doseanu.

Într-un interviu acordat în 2021, Viorel Pașca spunea că nu a solicitat acreditarea deoarece considera că investițiile necesare ar reprezenta „o risipă de bani de la donatori”.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, autoritățile știau încă din 2016 că aceste centre funcționau fără autorizație. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, mai multe instituții din Bihor și din alte județe au continuat să trimită acolo persoane vulnerabile.

Viorel Pașca, adus la DIICOT alături de soție și copii. 

Viorel Pașca, coordonator al unor centre sociale din Bihor și lider al asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”, este audiat miercuri, 1 iulie, la DIICOT București, într-un dosar în care este acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, DIICOT- Structura Centrală și Poliția Română au desfășurat 27 de percheziții în județul Bihor și alte locații, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane.

Procurorii susțin că, începând din anul 2020, o grupare coordonată de Viorel Pașca, împreună cu alte trei persoane din cercul familial, ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare.

Mai mult, rețeaua ar fi înhumat și îngropat 401 persoane care au decedat în aceste azile timp de șase ani. Bătrânii erau îngropați pe un câmp, susțin procurorii, iar ajutoarele de înmormântarea ajungeau în buzunarele membrilor grupării.

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