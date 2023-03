Primul copil din România care a vorbit la o întrunire ONU este o adolescentă din Oradea

O adolescentă în vârstă de 17 ani din Oradea a reprezentat România în cadrul evenimentului dedicat Zilei anuale a Drepturilor Copilului, organizat de Consiliul Drepturilor Omului al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Anunţul a fost făcut public vinerea trecută pe pagina de Facebook a UNICEF România, precizându-se că evenimentul a fost organizat la 10 martie 2023, în contextul sesiunii 52 a Consiliului Drepturilor Omului.

Implicată şi curajoasă

Tânăra se numeşte Amelia Chiană, este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea, face planorism, în cadrul cursurilor organizate de Aeroclubul României, și își dorește să urmeze o carieră în Drept.

Ea face parte şi din Centrul Filia, o organizaţie care luptă pentru egalitatea de şanse şi respectarea femeilor în societate iar din februarie 2022 este în Boardul Copiilor al UNICEF, cu rolul de a ajuta copiii în luarea deciziilor importante din viața și comunitatea lor.

Concurs de discursuri

Şedinţa Consiliul Drepturilor Omului al ONU, la care a participat adolescenta s-a desfăşurat online, pe Zoom, reunind zeci de participanți din mai multe țări ale lumii. Amelia este primul copil din România care a participat la o asemenea întâlnire şi a vorbit despre importanţa respectării minorilor în spaţiul online.

Discursul ei a fost selectat de UNICEF şi de Ministerul Afacerilor Externe, în urma unui concurs la care au participat mai mulţi copii din ţară. „Ni s-a spus să pregătim discursuri de două minute, în care să scriem ce am vrea noi să le transmitem reprezentanților statelor membre ale ONU. Eu eram interesată de acest subiect, aşa că am lucrat cu pasiune. Săptămâna trecută am aflat că lucrarea mea a fost selectată”, a povestit tânăra.

„Vă rugăm să ne ascultaţi”

Discursul adolescentei a fost unul apreciat de participanţi.

„Copiii sunt ființe umane vulnerabile, iar statul trebuie să aibă grijă pentru ca ei să nu fie vătămați. Trebuie să protejăm mai bine generația viitoare. Astăzi, avem nevoie mai mult ca oricând să protejăm tinerele generaţii. Nu vorbesc doar din perspectiva unui simplu invitat, ci din perspectiva unui copil care creşte într-o eră digitală. Vă rugăm să ne ascultaţi! Statele ar trebui să se asigure că atât copiii cât şi părinţii deţin competenţe media. Este dreptul copiilor de a fi respectaţi pe toate platformele digitale la care aceştia au acces. Şi este nevoie să colaborăm cu toţii în privinţa acestui aspect şi să ne asigurăm că recomandările Consiliului sunt implementate de către toate statele, începând de astăzi”, a spus orădeanca în discursul ei.

Discursul Ameliei: