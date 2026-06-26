Gestul banal făcut de mulți români care l-a lăsat fără 900 de lei pe un bărbat din Oradea

Un bărbat de 61 de ani din Oradea a rămas fără cei 900 de lei pe care tocmai îi retrăsese de la un bancomat, după ce a fost jefuit în plină zi, în timp ce își număra banii. Autorul, un tânăr de 20 de ani, a fost identificat de polițiști și arestat preventiv pentru 30 de zile.

Tâlhăria a avut loc în data de 12 iunie, în jurul orei 17:50, pe strada Nufărului din Oradea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

Bărbatul își număra cei 900 de lei retrași de la un bancomat, moment în care a fost abordat de un tânăr care l-a prins de braț, i-a smuls banii și a fugit într-o direcție necunoscută.

Victima nu a suferit răni și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din Oradea, suspectul a fost identificat ca fiind un tânăr de 20 de ani din municipiu. Acesta a fost depistat miercuri în localitatea Vintere, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției nr. 2 de Poliție Rurală Beiuș.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bihor, iar joi a fost prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Oradea. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activități infracționale.