Cum s-au trezit zeci de cetățeni din Dolj hoți de energie electrică. Oferta căreia i-au dat curs le promitea gratuitate în prima lună

Zeci de familii din Dolj s-au trezit că trebuie să dea socoteală pentru furt de energie electrică după ce au acceptat oferta a două persoane care le promitea, printer altele, gratuitate pentru consum în primele 30 de zile.

Doi craioveni, un bărbat și o femeie, au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați preventiv, fiind acuzați de mai multe fapte penale. Cei doi au reușit să inducă în eroare 28 de persoane, din două localități doljene, cărora le-au promis că le racordează locuințele la rețeaua de energie electrică și, în plus, le asigură prin contract și gratuitate la consum în primele 30 de zile.

Păgubiții sunt, majoritatea, din localitatea Coțofenii din Față, alături de o persoană din Goiești. Acestea, care locuiesc într-o zonă în care s-a construit relativ recent, neracordată la rețeaua de energie electrică, au fost înșelate de cei doi craioveni că vor fi racordate legal la rețea, urmând ca timp de o lună de zile să beneficieze de gratuitate la consumul de energie electrică.

„Polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Rurală Șimnicu de Sus au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat și o femeie din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune (28 de acte materiale), participație improprie la furt (28 de acte materiale) și participație improprie la executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețeaua electrică ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare (28 de acte materiale).

Din cercetări a reieșit că în luna mai 2026, cei doi ar fi indus în eroare 27 de persoane din comuna Coțofenii din Față și una din comuna Goiești cu privire la faptul că, prin intermediul unei asociații pe care aceștia o au, îi vor racorda la rețeaua de energie electrică, urmând ca timp ce o lună de zile să beneficieze de gratuitate la consumul de energie electrică”, au transmis polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

„Taxa” de racordare la rețea fără contor: între 8.000 și 16.000 lei

Cele două persoane acuzate chiar au realizat instalațiile și i-au racordat la rețea pe cetățenii din Coțofenii din față și, respectiv, Goicea, doar că ilegal.

„Ar fi fost realizate 28 de instalații electrice clandestine, racordate la rețeaua publică de energie electrică, pentru sume cuprinse între 8.000 și 16.000 de lei, fără montarea de contoare de măsurare și înregistrare și fără a fi perfectate documentele legale, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei”, au mai transmis polițiștii.

Cele două persoane acuzate au fost mai întâi reținute pentru 24 de ore de către polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, pentru ca vineri, 19 iunie, să fie prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Filiași care a dispus luarea măsurii arestării preventive, pentru 30 de zile.