Cruzime de nedescris: câine împuns sistematic cu furca de un bărbat în județul Bihor. Individul a fost reținut

Un bărbat de 64 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bihor, fiind acuzat că a schingiuit câinele unei consătence, pe care l-a lovit în mod repetat cu o furcă și cu un obiect din lemn.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Bihor, fapta s-a petrecut miercuri, 17 iunie, în jurul orei 16, în curtea locuinței bărbatului din Diosig, județul Bihor, scrie Bihoreanul.

Patrupedul, un câine de rasă comună, femelă, intrase pe proprietatea omului, iar acesta, enervat, l-a luat la bătaie, „prin aplicarea repetată de lovituri cu o furcă și un obiect din lemn, provocându-i multiple leziuni”, se arată în informarea IPJ Bihor.

Imagini surprinse de martori ai incidentului arată că patrupedul era într-un țarc împrejmuit de un gard de sârmă, iar bărbatul a băgat de mai multe ori furca în el, prin gard, iar apoi l-a lovit cu un par din lemn.

Câinele era agitat și a lătrat continuu, dar fără să aibă cum să ajungă la bărbatul aflat dincolo de gard.

Reclamat de proprietar, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru schingiuirea animalelor, iar ulterior acesta a fost reţinut pentru 24 de ore.

El riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani.