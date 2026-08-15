Trei românce vor juca în semifinalele turneului ITF de la București

Jucătoarele române de tenis Maria Sara Popa (principala favorită), Diana-Ioana Simionescu şi Cristiana Nicoleta Todoni s-au calificat în semifinalele turneului ITF de la Bucureşti (W15), care se desfășoară la Centrul Naţional de Tenis. Întrecerea este dotată cu premii în valoare totală de 15.000 de dolari.

Maria Sara Popa a dispus cu 6-1, 6-1 de italianca Angelica Raggi. În semifinale, aceasta o va înfrunta pe Diana-Ioana Simionescu, care a câştigat (6-1, 5-7, 6-4) duelul junioarelor cu Maia Ilinca Burcescu.

Cristiana Nicoleta Todoni a acces în „Careul de aşi” al întrecerii din Capitală după ce a depășit-o cu 7-6/2, 2-6, 6-3 pe italianca Marta Lombardini, a opta favorită.

În semifinale, Todoni o va înfrunta pe germanca Ida Wobker (15 ani), care a eliminat-o (7-5, 6-4) pe Oana Georgeta Simion.

Meciurile semifinale se dispută în această dimineață.

Simplu, sferturi de finală

Maria Sara Popa (CS1) - Angelica Raggi (Italia / CS6) 6-1, 6-1

Diana-Ioana Simionescu - Maia Ilinca Burcescu 6-1, 5-7, 6-4

Cristiana Nicoleta Todoni - Marta Lombardini (Italia / CS8) 7-6/2, 2-6, 6-3

Ida Wobker (Germania) - Oana Georgeta Simion (CS5) 7-5, 6-4

Dublu, semifinale

Alesia Breaz/Cristiana Nicoleta Todoni (CS1) - Maria Andrienko (Rusia)/Sonia Cassani (Italia) 6-2, 6-3

Oceane Babel (Franţa)/Federica Sacco (Italia / CS4) - Simona Ogescu/Ana Ioana Vârşa 7-6/5, 6-4