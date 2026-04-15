Video 10.000 de oameni au ieșit în stradă în Italia, după uciderea unui bărbat de niște tineri români. Tensiuni între italieni și comunitatea românească

Tragedia care a șocat Italia a scos aproape 10.000 de oameni în stradă, în orașul Massa, unde localnicii au aprins lumânări în memoria lui Giacomo Bongiorni, bărbatul de 47 de ani ucis în bătaie de un grup de tineri români, chiar în fața fiului său de 11 ani.

Potrivit autorităților, incidentul s-a produs după ce bărbatul ar fi încercat să îi oprească pe tineri să distrugă vitrina unui local. Grupul era cunoscut în zonă pentru comportamentul agresiv și scandalurile provocate până târziu în noapte. În urma agresiunii violente, Giacomo Bongiorni a murit, sub privirile îngrozite ale copilului său.

„M-a sunat mama și mi-a spus că, din păcate, Giacomo e mort. L-au omorât în bătaie”, a declarat Matteo Bruzzi, rudă a victimei.

Crima a amplificat tensiunile dintre italieni și comunitatea românească din zonă. Mulți români spun că resimt ostilitate, inclusiv în mediul online, și se tem de escaladarea conflictelor.

„Am simțit frica, preocupările, de duminică seara. Tuturor românilor, că sunt în contact permanent. Am cunoscut acest climat de neîncredere, în urmă cu aproape 25 de ani. În acest moment suntem un pic disperați. Suntem un pic... îndurerați de faptul că... cu siguranță, se vor face pași înapoi”, a declarat Robert Deleanu, consilier local din Massa.

În acest caz, trei tineri români au fost arestați, unul dintre ei fiind minor, potrivit autorităților italiene. Ancheta este în desfășurare.

Potrivit informațiilor din anchetă, există și alți minori investigați pentru aceeași faptă, însă detaliile sunt deocamdată confidențiale.