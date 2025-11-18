Cetăţean ucrainean arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat vecinul în plină stradă. Victima, operată de urgenţă

Un bărbat de 36 de ani, cetăţean ucrainean stabilit recent în Oradea, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a atacat vecinul cu un cuţit, în plină stradă. Incidentul a avut loc duminică, 16 noiembrie, în jurul orei 16:20, pe strada Ronald Reagan, potrivit informaţiilor transmise marţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, notează ebihoreanul.ro.

Bărbatul, Maryna Iurii, s-a stabilit în oraş în luna septembrie, după obţinerea dreptului de şedere, şi lucra ca zilier. Duminică, pe fondul consumului de alcool, a intrat într-un conflict cu un vecin. Discuţia a degenerat rapid, iar ucraineanul a scos un cuţit şi l-a lovit de mai multe ori.

Victima a suferit plăgi tăiate şi înjunghiate în umărul drept, în zona omoplaţilor, dar şi în coapsă şi gambă. Una dintre lovituri i-a atins artera şi vena femurală, provocând o hemoragie masivă care i-a pus viaţa în pericol. Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spital, unde a fost operat pentru oprirea sângerărilor. Medicii estimează că are nevoie de circa 20 de zile de îngrijiri medicale.

Maryna Iurii a fost reţinut luni pentru tentativă de omor, iar ulterior a fost prezentat la Tribunalul Bihor. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Măsura poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale.