Bărbat condamnat la trei ani de închisoare după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean

Un bărbat de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a fost încarcerat luni în Penitenciarul Oradea, unde va executa o pedeapsă de trei ani de închisoare, după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de executare a pedepsei de către Judecătoria Beiuş, acesta fiind condamnat definitiv pentru infracţiunea de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.

Fapta pentru care a fost condamnat s-a petrecut în luna iulie 2024, când bărbatul a ucis prin spânzurare un câine de rasă comună, de talie medie, în vârstă de aproximativ trei ani. Animalul aparţinea unui consătean, iar incidentul a avut loc pe malul Crişului Pietros, în localitatea Poienii de Jos.

După comiterea faptei, bărbatul a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv. Ancheta a fost desfăşurată de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş.

În urma finalizării cercetărilor, dosarul a fost trimis în instanţă, iar judecătorii au decis condamnarea acestuia la trei ani de închisoare cu executare. Luni, poliţiştii l-au identificat şi escortat pe bărbat, acesta fiind depus în Penitenciarul Oradea pentru executarea pedepsei.