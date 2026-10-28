Aspretele, unul dintre cei mai rari pești de apă dulce din Europa, ar putea fi salvat. Un cercetător din Oradea este implicat în proiect

Aspretele, o specie de pește endemică României, considerată una dintre cele mai rare din Europa, ar putea beneficia de un sanctuar destinat protejării și înmulțirii exemplarelor rămase. Un cercetător al Universității din Oradea, care studiază specia de peste 25 de ani, participă la proiectul prin care specialiștii încearcă să prevină dispariția acesteia.

Foto: Facebook/Universitatea din Oradea

Potrivit unui comunicat al Universității din Oradea, aspretele (Romanichthys valsanicola) mai supraviețuiește în prezent pe o porțiune de aproximativ 450 de metri a râului Vâlsan, din județul Argeș. Populația este estimată la circa 180 de exemplare, monitorizate de specialiști în ultimii cinci ani. Deși numărul peștilor a crescut, specia rămâne în pericol critic de dispariție.

Aspretele, o specie descoperită în România în 1956

Conferențiarul Ilie Telcean, de la Departamentul de Biologie al Facultății de Informatică și Științe a Universității din Oradea, este implicat de peste două decenii în cercetarea și protejarea aspretelui. Acesta a făcut parte din echipa unui proiect european LIFE care a reușit să regăsească specia pe râul Vâlsan, după ce fusese considerată dispărută.

„A fost o minune, un succes al echipei științifice de atunci”, a povestit cercetătorul, citat în comunicatul universității.

Descoperit în 1956, aspretele trăia în trecut și în râurile Argeș și Râul Doamnei, însă habitatul său s-a restrâns până la sectorul rămas pe Vâlsan. Specia continuă să ridice întrebări pentru oamenii de știință, care nu cunosc pe deplin nici măcar toate particularitățile alimentației sale și întâmpină dificultăți în diferențierea masculilor de femele.

Un habitat fragil, amenințat de poluare și intervenții umane

Concentrarea populației pe o porțiune atât de mică de râu reprezintă un risc major. Potrivit lui Ilie Telcean, o poluare accidentală, modificările debitului sau intervențiile umane ar putea afecta rapid habitatul, iar specia nu dispune de alte zone naturale de rezervă.

La rândul său, alpinistul și activistul de mediu Alex Găvan, inițiatorul proiectului „Aspretele Trăiește”, atrage atenția asupra vulnerabilității populației, despre care afirmă că este limitată de un prag de beton și se află în apropierea unei stații de epurare care ar putea afecta calitatea apei.

Sanctuar pentru protejarea și înmulțirea peștilor

Pentru a crește șansele de supraviețuire ale speciei, echipa coordonată de Alex Găvan pregătește amenajarea unui sanctuar pe râul Vâlsan. Din proiect fac parte și cercetătorul Ilie Telcean, Fundația „Centura Verde” și organizații precum Aqua Crisius din Oradea.

Sanctuarul ar urma să includă un braț amenajat al râului, în care să fie reproduse cât mai fidel condițiile naturale ale habitatului. Peștii ar putea fi monitorizați, hrăniți și înmulțiți în condiții controlate. Planul include și un centru de cercetare, dotat cu laboratoare și o sală de conferințe, iar Telcean contribuie la proiectarea habitatului artificial.

Inițiativa, denumită „LIFE ASPRETE”, beneficiază de sprijinul Ministerului Mediului și al Administrației Prezidențiale, prin Departamentul Climă și Sustenabilitate. Dacă va fi aprobat de Comisia Europeană, proiectul ar urma să reunească cercetători de la universități din Austria și Ungaria, alături de specialiști din România, Olanda, Franța și Germania.

Aspretele este clasificat drept specie „critic periclitată” pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Habitatul său rămas se află într-o arie protejată Natura 2000 și în Rezervația Naturală Valea Vâlsanului.

„Fie îl salvăm acum, fie îl pierdem pentru totdeauna”, a avertizat Alex Găvan, subliniind urgența măsurilor de protejare a speciei.