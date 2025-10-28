Profesoara de biologie din Iași, vedetă de videochat, și-a dat demisia. Contractul de muncă a încetat oficial

Tânăra profesoară de biologie din județul Iași, care a fost descoperită în ipostaze indecente pe un site de videochat, și-a dat demisia. După ce imaginile au ajuns în școală și au fost distribuite de elevi, cadrul didactic a decis să încheie colaborarea cu unitatea de învățământ.

Demisia a fost semnată vineri, iar luni contractul de muncă a încetat oficial.

„În urma discuțiilor purtate între conducerea școlii și doamna profesoară Claudia Covaciu, aceasta a semnat demisia vineri (24 octombrie). Luni (27 octombrie) s-a încheiat oficial contractul de muncă”, a declarat Andrada Bălteanu, purtător de cuvânt la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, potrivit bzi.ro.

Claudia Covaciu, profesoară în vârstă de 24 de ani, originară din Arad și absolventă a Facultății de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, preda biologia de aproximativ trei ani atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu. Ea a obținut nota 9,73 la examenul de titularizare și a fost repartizată pe post la liceul din Răducăneni.

„De acum, postul rămâne gol, iar până elevii vor începe școala sperăm să găsim un profesor calificat pentru a preda. Cel mai probabil, Inspectoratul Școlar Iași va organiza un concurs pentru ocuparea postului”, a mai precizat Andrada Băltean.

Scandalul a izbucnit după ce elevii au descoperit pe un site de videochat imagini și videoclipuri explicite cu tânăra profesoară. Pe profilul creat, ea oferea detalii intime despre experiența sa sexuală. Capturile video au circulat rapid între elevi și au ajuns în atenția părinților, care au cerut intervenția școlii și a autorităților.

Conducerea liceului a confirmat incidentul și a transmis că a demarat verificări oficiale. Situația a atras numeroase reacții din partea comunității locale.

După discuțiile cu cei din conducerea școlii, profesoara a decis să își prezinte demisia. Inspectoratul Școlar Județean Iași a anunțat că, în aceste condiții, ancheta deschisă inițial nu va mai continua.