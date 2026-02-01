search
Duminică, 1 Februarie 2026
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă Revolut și a rămas fără toți banii din cont. Prejudiciu de peste 21.000 de lei

Un gest făcut din bunăvoință s-a transformat într-o pățanie incredibilă pentru un IT-ist din Iași, care a rămas fără zeci de mii de lei din cont după ce și-a ajutat vărul să-și activeze un cont Revolut. Tânărul care i-a golit contul a susținut ulterior că „s-a trezit cu banii”, fără să știe de unde provin.

Un IT-ist din Iași a rămas fără zeci de mii de lei din contul Revolut FOTO: Shutterstock
Un IT-ist din Iași a rămas fără zeci de mii de lei din contul Revolut FOTO: Shutterstock

În luna octombrie 2019, Andrei Z. s-a întâlnit cu vărul său, Ștefan Petrea, care i-a cerut ajutorul pentru a-și activa un cont personal în aplicația Revolut. Pentru alimentarea inițială a contului era nevoie de 50 de lei, iar Andrei Z., programator de profesie, a fost de acord să-l ajute. I-a oferit datele cardului său bancar – numărul, data expirării și codul CVV, pe care Petrea le-a introdus în aplicație.

În urma acestei operațiuni, datele cardului au rămas memorate în aplicația Revolut, astfel încât, pentru alimentări ulterioare, nu mai era necesară introducerea unui cod de securitate.

Seria de transferuri care a golit contul 

Aproape de Crăciun, Petrea a decis să profite de această situație. Folosind datele cardului vărului său, deja salvate în aplicație, a început să-și transfere bani în mod repetat. Pe 22 decembrie 2019 a efectuat nouă transferuri, cu sume cuprinse între 100 și 1.000 de lei, însușindu-și 2.950 de lei. A doua zi, prin alte opt operațiuni, a mai transferat 3.700 de lei.

Transferurile au continuat și pe 24, 25 și 31 decembrie. De fiecare dată, sumele erau rotunde, cu o singură excepție: ultimul transfer, în valoare de 2.229 de lei, care a lăsat contul lui Andrei Z. complet gol. În total, în decurs de zece zile, Petrea a făcut 26 de transferuri și a sustras 21.279 de lei, potrivit Ziarul de Iași.

Banii, mutați prin contul unui coleg 

După ce a transferat sumele în propriul cont Revolut, Petrea a direcționat banii către contul unui coleg. I-a spus acestuia că banii ar proveni de la mama sa, plecată în străinătate, și că nu îi poate scoate personal deoarece ar fi minor. În realitate, Petrea își sărbătorise majoratul chiar pe 22 decembrie.

Colegul l-a ajutat să retragă banii și i i-a înmânat, primind drept „recompensă” 650 de lei. Restul sumelor, cu excepția a 2.000 de lei pentru care transferul a rămas blocat, au fost cheltuite pe platforma eMag.

Descoperirea furtului și intervenția băncii 

Pe 27 decembrie, Andrei Z. și-a verificat contul și a constatat că aproape toți banii dispăruseră. Analizând extrasele, a observat că sumele fuseseră transferate în contul Revolut al vărului său. Până să reușească să ia măsuri, Petrea a mai transferat și ultimii bani rămași.

Andrei Z. a discutat inițial cu părinții lui Petrea, apoi a sesizat banca unde avea contul, explicând situația și solicitând anularea tranzacțiilor. Raiffeisen Bank a acceptat cererea și i-a returnat integral suma de 21.279 de lei, urmând să-și recupereze ulterior prejudiciul.

„Banii au apărut din senin”, susține inculpatul 

În timpul urmăririi penale, Petrea a negat inițial comiterea vreunei infracțiuni. El a declarat că, după activarea contului Revolut, ar fi constatat existența unui sold de peste 20.000 de lei, fără să știe de unde proveneau banii. Anchetatorii au considerat această explicație neverosimilă, modul de operare fiind clar documentat.

Ștefan Petrea a fost trimis în judecată pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, ambele în formă continuată. În fața instanței, el și-a recunoscut vinovăția, fapt care a dus la aplicarea unei pedepse mai blânde.

Tribunalul l-a condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de încercare de doi ani. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

