search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Revolut ia măsuri suplimentare de protecție a banilor clienților. Cum poate fi activată opțiunea

0
0
Publicat:

Revolut ia măsuri de protecție a banilor clienților, prin aplicarea unor protecții suplimentare pentru transferurile efectuate în afara locațiilor de încredere, a informat marți instituția financiară.

Cineva transferă bani de pe telefon, dintr-un cont Revolut
Revolut ia măsuri suplimentare de protecție a banilor clienților. Foto Revolut

Revolut a anunțat astăzi lansarea Street Mode în Marea Britanie și în Spațiul Economic European, inclusiv în România. Această nouă funcție de securitate, destinată să protejeze clienții de furtul telefoanelor, oferă un nivel suplimentar și personalizabil de protecție bazată pe locație atunci când clienții se află în mișcare.

Furtul de telefoane este în creștere în întreaga Europă, frauda evoluează constant, iar infractorii găsesc tot mai multe metode de a prinde oamenii nepregătiți, vizând toate vârstele și profilurile. Astfel de incidente pun fondurile persoanelor în pericol, infractorii încercând să efectueze transferuri cât timp telefonul este deblocat, în unele cazuri, forțând victimele să efectueze verificările cu selfie înainte de a fugi de la locul faptei.

Street Mode se lansează înainte de sezonul aglomerat de cumpărături și sărbători, când străzile pline și nopțile târzii oferă infractorilor oportunități suplimentare de a acționa. Odată activat, clienții vor putea să își definească propriile „Locații de Încredere”, în afara cărora Street Mode se va activa și va supune transferurile externe peste o anumită limită unor verificări biometrice suplimentare și unei întârzieri de 1 oră. Aceste protecții creează o fereastră de timp critică în care activitatea frauduloasă poate fi oprită, prevenind transferul fondurilor sub presiune.

Cum pot activa clienții Revolut opțiunea Street Mode:

• Activează Protecția fondurilor în secțiunea de Securitate a profilului

• Setează limita de transfer

• Activează Street Mode („Modul social” în versiunea în limba română a aplicației)

• Setează locațiile de încredere – acestea pot fi adăugate sau eliminate oricând, de exemplu hoteluri în timpul călătoriilor

Odată activat:

• În locațiile de încredere: clienții pot efectua transferuri peste limita setată după verificarea biometrică, procesate imediat.

• În afara locațiilor de încredere: pe lângă verificarea biometrică inițială, transferurile vor fi întârziate cu o oră și vor fi supuse unei verificări selfie suplimentare după această perioadă

Lansarea Street Mode este o extindere a funcției de Protecție a fondurilor, lansată anul trecut, oferind identificare biometrică suplimentară pentru a proteja economiile clienților de hoți de buzunare și de telefoane. Protecția fondurilor este unul dintre instrumentele sofisticate create pentru a proteja fondurile clienților Revolut și a fost activat de peste un milion de clienți din Europa de la lansare.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată"
observatornews.ro
image
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce sporuri sunt obligatorii prin lege: listă completă actualizată
playtech.ro
image
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1: „Cu el am avut lupte grele”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2026. Anunțul ministrului Muncii pentru toți pensionarii
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
Tort festiv alune de padure Sursa foto shutterstock 2233352429 jpg
Sărbătoreşte Ziua Națională cu un tort festiv cu alune de pădure
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!