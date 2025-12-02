Revolut ia măsuri suplimentare de protecție a banilor clienților. Cum poate fi activată opțiunea

Revolut ia măsuri de protecție a banilor clienților, prin aplicarea unor protecții suplimentare pentru transferurile efectuate în afara locațiilor de încredere, a informat marți instituția financiară.

Revolut a anunțat astăzi lansarea Street Mode în Marea Britanie și în Spațiul Economic European, inclusiv în România. Această nouă funcție de securitate, destinată să protejeze clienții de furtul telefoanelor, oferă un nivel suplimentar și personalizabil de protecție bazată pe locație atunci când clienții se află în mișcare.

Furtul de telefoane este în creștere în întreaga Europă, frauda evoluează constant, iar infractorii găsesc tot mai multe metode de a prinde oamenii nepregătiți, vizând toate vârstele și profilurile. Astfel de incidente pun fondurile persoanelor în pericol, infractorii încercând să efectueze transferuri cât timp telefonul este deblocat, în unele cazuri, forțând victimele să efectueze verificările cu selfie înainte de a fugi de la locul faptei.

Street Mode se lansează înainte de sezonul aglomerat de cumpărături și sărbători, când străzile pline și nopțile târzii oferă infractorilor oportunități suplimentare de a acționa. Odată activat, clienții vor putea să își definească propriile „Locații de Încredere”, în afara cărora Street Mode se va activa și va supune transferurile externe peste o anumită limită unor verificări biometrice suplimentare și unei întârzieri de 1 oră. Aceste protecții creează o fereastră de timp critică în care activitatea frauduloasă poate fi oprită, prevenind transferul fondurilor sub presiune.

Cum pot activa clienții Revolut opțiunea Street Mode:

• Activează Protecția fondurilor în secțiunea de Securitate a profilului

• Setează limita de transfer

• Activează Street Mode („Modul social” în versiunea în limba română a aplicației)

• Setează locațiile de încredere – acestea pot fi adăugate sau eliminate oricând, de exemplu hoteluri în timpul călătoriilor

Odată activat:

• În locațiile de încredere: clienții pot efectua transferuri peste limita setată după verificarea biometrică, procesate imediat.

• În afara locațiilor de încredere: pe lângă verificarea biometrică inițială, transferurile vor fi întârziate cu o oră și vor fi supuse unei verificări selfie suplimentare după această perioadă

Lansarea Street Mode este o extindere a funcției de Protecție a fondurilor, lansată anul trecut, oferind identificare biometrică suplimentară pentru a proteja economiile clienților de hoți de buzunare și de telefoane. Protecția fondurilor este unul dintre instrumentele sofisticate create pentru a proteja fondurile clienților Revolut și a fost activat de peste un milion de clienți din Europa de la lansare.