Un bărbat reclamă că a muncit la o terasă cunoscută din Iași fără să fie plătit: „Este militărie. Nu ai voie să te așezi.” Replica administratorului

Un bărbat din județul Iași a reclamat la ITM că a lucrat timp de câteva zile la terasa ”Carul cu Mici”, în cadrul unui eveniment desfășurat în Parcul Copou, dar că nu a fost plătit pentru munca depusă.

„La firma aceasta am lucrat în intervalul 2-6 octombrie. Nu cred că banii îi mai văd, dar nu vreau ca alții să pățească la fel ca mine”, afirmă el. Potrivit acestuia, programul începea la ora 8.00 și se încheia târziu în noapte, fără pauze, iar în ultima zi a lucrat continuu până la ora 4.00 dimineața. „Acolo este militărie. Nu ai voie să te așezi. Dacă mănânci, trebuie să mănânci din picioare”, a declarat acesta pentru Ziarul de Iași.

Bărbatul susține că a încercat să ia legătura cu angajatorul, dar nu i s-a mai răspuns la telefon. Administratorul societății respinge acuzațiile acestuia.

„Banii pentru octombrie se iau în noiembrie. Nu mă poate obliga nimeni să îi dau banii în avans. Se face statul de plată la sfârșit de lună și se dă salariul luna următoare, toată lumea știe asta. Normal că îi voi plăti drepturile bănești, doar nu sunt nebună, dar nu așa, peste noapte, cum vrea el.”

Șeful ITM Iași anunță că urmeză să verifice sesizarea bărbatului, conform procedurilor legale, în termen de 30 de zile.