Patronul unei firme de construcții, bătut de angajați pentru că nu le-a plătit salariile

Un afacerist din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut chiar în curtea casei sale de doi dintre angajații săi.

Incidentul a avut loc în localitatea Copăceni. Cei doi angajați, unul în vârstă de 30 de ani și altul de 60 de ani, au mers acasă la șeful lor să-i ceară socoteală pentru banii pentru care au muncit.

Între ei și șeful lor a urmat o altercație. Bărbatul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme rezultate în urma loviturilor.

„În data de 26 august a.c., în jurul orei 21.25, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Turda au fost sesizați cu privire la un incident petrecut în curtea unui imobil situat în localitatea Copăceni.

La fața locului au fost identificați doi bărbați, de 60 și respectiv 30 de ani, din județul Cluj, care s-ar fi deplasat la adresa respectivă pentru a solicita contravaloarea muncii prestate în cadrul unei firme de construcții.

În timpul interacțiunii, între cele două persoane și un alt bărbat, de 45 de ani, aflat la locație, a izbucnit un conflict verbal care a degenerat în agresiune fizică”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Polițiștii au fost sesizați și au demarat o anchetă. Victima agresiunii a depus plângere penală, dar nu a solicitat și emiterea unui ordin de protecție, scrie Stiri de Cluj.