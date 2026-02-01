Un amor dintre director și angajată s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro. Bărbatul s-a căsătorit în secret

O relație începută în 2014 între D.E., angajată la o firmă din Iași, și M.G., directorul companiei, s-a transformat într-un adevărat litigiu financiar. În perioada 2016–2017, femeia i-a împrumutat fostului iubit 80.000 de euro, la care acesta urma să adauge o dobândă de 10% lunar, notează Ziarul de Iași.

Totul a început în 2012, când D.E., angajată la o firmă din Iași, l-a cunoscut pe M.G., directorul companiei. Cei doi au început o relație sentimentală în 2014, care părea să fie începutul unei povești de dragoste fericite.

În 2016, după ce D.E. a încasat despăgubiri pentru un accident rutier grav, M.G. i-a cerut un împrumut de 40.000 de euro, motiv pentru care femeia nu și-a pus problema să-i refuze banii. În ianuarie 2017, acesta a mai cerut încă 40.000 de euro. Cei doi au convenit ca suma totală de 80.000 de euro să fie returnată după doi ani, cu o dobândă de 10% pe lună. În realitate, M.G. a achitat doar jumătate din dobândă, iar banii împrumutați nu au mai fost returnați la timp.

D.E. a aflat, însă, că M.G. a început relația cu ea în timp ce era deja implicat cu o altă femeie, din 2008, și că, în 2018, acesta s-a căsătorit cu aceasta, ținând totul ascuns. Această descoperire a transformat povestea de dragoste într-un conflict juridic: D.E. a cerut în instanță suma împrumutată, dobânda restantă și alte penalități, ajungând să pretindă peste 250.000 de euro.

Femeia a depus la dosar o convorbire telefonică înregistrată în 2020, în care M.G. recunoștea datoria inițială, deși acesta susținea că înregistrarea fusese realizată fără acordul său și că dreptul la acțiune se prescrisese. Judecătorii au considerat însă că această probă era valabilă și că prescripția nu se aplică.

Tribunalul a stabilit că dobânda de 10% lunar este nulă, deoarece depășea limitele legale permise între persoane fizice, iar suma principală de 80.000 de euro fusese deja achitată de M.G., astfel că D.E. nu mai avea dreptul să ceară restituirea banilor sau dobânda. În plus, femeia a fost obligată să plătească 6.000 de lei cheltuieli de judecată.

Dintr-o poveste de dragoste care începea cu împrumuturi și încredere, totul s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro, marcat de trădare și descoperiri dureroase. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă și a fost atacată de D.E., procesul urmând să continue la Curtea de Apel.