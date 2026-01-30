Jandarmeria avertizează asupra unei imagini cu o amendă de 2.000 de lei dată la protestele din 24 ianuarie: Este generată cu AI

Jandarmeria Română avertizează asupra unei imagini care circulă în mediul online și care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de instituție cu ocazia protestelor din 24 ianuarie. În realitate, documentul nu reflectă conținutul unui proces-verbal autentic.

Potrivit instituției, documentul a fost generat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și a generat în scurt timp sute de distribuiri și zeci de reacții, transmite Jandarmeria Română.

Potrivit documentului falsificat şi distribuit online, un cetăţean care ar fi participat la manifestările de 24 ianuarie în Iaşi ar fi fost amendat de Jandarmeria Bacău cu suma de 2.000 de lei, însă procesul-verbal conţine o serie de erori care denotă faptul că a fost generat automat cu AI.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, atașăm, în scop comparativ, atât procesul-verbal original, cât și documentul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în cadrul căruia au fost evidențiate punctual erorile și neconcordanțele față de actul autentic”, se precizează în comunicatul Jandarmeriei.

„Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia publică”, se mai precizează în comunicatul Jandarmeriei.

La manifestările de 24 ianuarie de la Iași, Jandarmeria a intervenit și a aplicat sancțiuni pentru incidente: un bărbat din București a fost amendat cu 1.000 de lei, altul a fost trimis în fața organelor penale pentru portul de obiecte periculoase, iar duminică s-au dat alte 14 amenzi, în valoare totală de 27.000 de lei, pentru tulburarea ordinii publice, participare la scandal și organizarea de adunări interzise.

Verificările continuă pentru identificarea altor persoane care au încălcat legea sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale.