Dronă găsită într-un copac. Un bărbat a alertat autoritățile după ce a căzut pe proprietatea sa

O dronă a căzut într-un copac, într-o pădure din județul Iași, în zona Schitului din Valea Seacă. Descoperirea a fost făcută de un bărbat care refăcea bornele ce îi delimitau proprietatea.

Bărbatul a observat mai întâi o aripă din polistiren, iar apoi drona atârnând în vârful unui copac, scrie Ziarul de Iași.

Ulterior, acesta a anunțat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Armatei, Poliției, SRI, ISU.

Zona a fost izolată și drona, estimată la aproximativ 2×2 metri, a fost coborâtă. Verificările au durat miercuri până în jurul orei 21:00. Autoritățile au precizat că dispozitivul identificat nu prezintă pericol pentru siguranța publică.

„În urma cercetării la fața locului, s-a stabilit că dispozitivul identificat nu prezintă pericol pentru siguranța publică, nefiind evidențiate substanțe sau materiale periculoase și fără a fi înregistrate victime.

Dispozitivul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, acestea fiind efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în scopul stabilirii situației de fapt și identificării deținătorului”, se arată într-o comunicare făcut joi dimineață de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.