Un adolescent de 16 ani din Iași, a pătruns cu forța în casa unei femei de 52 de ani, pe care a agresat-o fizic și a violat-o. Cei doi nu se cunosc

Un tânăr de 16 ani din județul Iași a fost arestat, marți seară, sub acuzația de viol și încălcare de domiciliu. El este suspectat că a pătruns cu forța în casa unei femei de 52 de ani, pe care a agresat-o fizic și abuzat-o sexual.

Evenimentul a avut loc cu două zile înainte de arestare. Tânărul, aflat în stare de ebrietate, a intrat forțat în locuința victimei. După ce a lovit-o, a comis violul. Agresorul a părăsit apoi locul, lăsând femeia neajutorată în curtea casei.

Victima a fost găsită ulterior de partenerul său, care a alertat imediat autoritățile. Femeia era speriată, cu hainele rupte și acoperită de răni. În declarațiile date polițiștilor, ea a relatat că a fost amenințată cu moartea pentru a nu cere ajutor. Deși a încercat să facă zgomot, nimeni nu a auzit-o, locuind izolată, relatează ProTV.

Potrivit anchetatorilor, cei doi se cunosc și între ei nu a existat niciun conflict anterior. În urma agresiunii, poliția a emis un ordin provizoriu de protecție pentru a garanta siguranța victimei.

Tânărul suspect a fost reținut preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, măsura fiind dispusă de instanță. Investigațiile în acest caz continuă.