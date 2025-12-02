Anchetă într-un dosar de viol, după ce doi copii instituţionalizaţi ar fi întreţinut un raport sexual oral

Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce au primit o sesizare potrivit căreia doi copii, unul de 14 ani şi celălalt de 10 ani, aflaţi într-un centru de plasament, ar fi întreţinut un raport sexual oral.

Poliţiştii Secţiei 6 au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, de un bărbat de 46 de ani, reprezentant al unui centru din municipiul Craiova, cu privire la faptul că doi minori instituţionalizaţi ar fi întreţinut un raport sexual oral.

„Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un minor de 14 ani ar fi exercitat acte specifice unui raport sexual oral faţă de un alt minor, de 10 ani, la iniţiativa primului, în timp ce se aflau într-un dormitor din incinta centrului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru viol săvârşit asupra unui minor.

„De asemenea, poliţiştii, în prezenţa unui reprezentant al centrului, au aplicat minorului de 10 ani formularul de evaluare a riscului, în urma căruia nu a reieşit risc iminent, totodată fiind adusă la cunoştinţă posibilitatea de a solicita ordin de protecţie instanţei de judecată”, a precizat IPJ Dolj.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul.

Amintim că, în urmă cu câțiva ani, un adolescent din judeţul Călăraşi a fost condamnat la un ani şi 6 luni de detenţie într-un centru pentru minori după ce a fost găsit vinovat pentru şantaj. Atât inculpatul cât şi victima erau instituţionalizaţi într-un centrul al Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Călăraşi. În toamna anului trecut, victima a fost abordată de celălalt minor. Cel din urmă i-a spus victimei, care are probleme psihice, că ştie că a intreţinut raporturi sexuale cu alt băiat şi că vrea să facă acelaşi lucru şi cu el. Victima a refuzat în primă fază însă a fost ameninţat de Constantin că va fi spus educatorului, motiv pentru care a acceptat perversiunile.

Un adolescent de 16 ani, din comuna Câineni, judeţul Vâlcea, a fost condamnat la opt luni de detenţie într-un centru educativ după ce a violat o copilă de 10 ani.