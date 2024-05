Tumoră cerebrală de mari dimensiuni, operată cu succes de neurochirurgii ieşeni: „O minune. Nu-mi vine să cred”

Medicii Spitalului de Neurochirurgie din Iași au transformat această operație dificilă într-un succes. Pacienta în vârstă de 52 de ani spune că nu știe cum să le mulțumească „îngerilor” care i-au fost alături.

O femeie de 52 de ani din județul Iași, mamă a patru copii și bunică, a fost salvată după ce a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală de cinci centimetri, situată într-o zonă dificilă a creierului. La doar trei zile de la operație, starea de sănătate a pacientei s-a îmbunătățit considerabil, pregătindu-se să se întoarcă acasă, la familia care o așteaptă cu brațele deschise și inimile pline de speranță.

„O minune. Am învins această boală, o tumoare cerebrală. Nu-mi vine să cred că am reușit și am învins cu ajutorul domnilor doctori, al doamnelor asistente, al doamnelor infirmiere care sunt tot timpul atente cu noi, care tot timpul sunt la căpătâiul nostru, al suferinței. A făcut o minune domnul manager. La trei zile de la operație, sunt coerentă și pot vorbi, este o minune”, spune Mihaela Alistar, pacienta în vârstă de 52 de ani.

Medicul Lucian Eva, care este şi managerul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, a declarat că a fost necesară o intervenţie chirurgicală, microchirurgicală.

„S-a constatat o creștere în dimensiune a acestei tumori. Din păcate, datorită efectului pe care îl are asupra creierului, nu am putut să recurgem la Radiochirurgia Stereotactică de tip Gamma Knife și a fost necesară o intervenție chirurgicală, microchirurgicală, lucru care s-a și efectuat. S-a făcut o rezecție totală a acestei tumori, ceea ce înseamnă că urmărirea în timp a acestei paciente se va face cel puțin o dată pe an și în cazul apariției unei recidive, de data aceasta se va face Radiochirurgie de tip Gamma Knife”, explică medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași.

În cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, în fiecare zi se fac cel puțin trei intervenții pe creier.