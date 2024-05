Mărturii pline de speranță de pe patul de operație de la Neurochirurgie. „Rază de lumină în întunericul durerii”

Succes medical remarcabil și mărturii pline de speranță și vindecare. Sute de pacienți salvați la Iași, în laboratorul care este o prelungire a mâinii neurochirurgului.

Speranța și forța umană de a învinge provocările vieții, despre asta vorbesc pacienții care au primit o nouă șansă la viață în cadrul Laboratorului de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Sunt adevărate povești de curaj și determinare în lupta cu tumorile cerebrale.

Cu o abordare revoluționară, Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică Leksell Gamma Knife oferă o modalitate precisă de a trata afecțiuni neurologice grave, fără a necesita intervenții chirurgicale clasice.

„Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife existent în cadrul Spitalului de Neurochirurgie din Iași este un proiect matur astăzi și asta o demonstrează adresabilitatea pe care o are în acest moment. Cel mai bun indicator este faptul că astăzi pacienții vin din toată țara și nu numai pentru a-și găsi rezolvarea în spitalul nostru. Nu de puține ori avem cazuri care se perindă prin toate clinicile din țară și nu numai și din străinătate și ajung la noi cu speranța că aici își vor găsi rezolvarea sau cât de cât ameliorarea bolilor”, ne spune dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Potrivit acestuia, sunt cazuri uneori disperate, cazuri pentru care oamenii își pierd speranța, uneori își pierd speranța nu numai de vindecare ci și de prelungire a vieții.

„Sunt situații în care patologia oncologică, vorbim de cancere, în alte organe din corp care dau metastaze la nivelul creierului și mulți dintre ei nu mai au nicio speranță sau nu li se mai dă nicio speranță de supraviețuire, de prelungire a vieții. Totuși prin acest tip de radioterapie inovativă reușim să mai redăm pentru o perioadă de timp zâmbetul pe buzele acestor oameni”, adaugă medicul Lucian Eva.

Mai am de trăit

Medicina este astăzi o medicină minim invazivă, o medicină care aduce mult mai multe beneficii, decât nebeneficii pacienților, iar Radiochirurgia Stereotactică de tip Gamma Knife reprezintă viitorul în medicină. Pe lângă chirurgia robotică, pe lângă chirurgia moleculară și nanotehnologia, Radiochirurgia Stereotactică efectiv salvează vieți. O spun chiar cei care au fost pe masa de operație.

„Am aflat că sunt bolnav. Am dat telefoane și m-am dus la IRO. Am avut metastaze de gradul patru și aici s-a închis problema. De cinci ani fac chimioterapie. Am făcut din două în două săptămâni și patru ani mi-a mers foarte bine. Acum am schimbat pe pastile. Vin o dată pe lună pastilele și a mers bine, dar ultimul CT făcut acum la cap mi-a apărut ce mi-a apărut. Dar lupt, nu mă las!”, mărturisește Ionel Anghel, pacient din județul Bacău, operat la Iași.

Rar vorbește despre boală. Nu pronunță „cancer”.

„E o boală care nu doare. Mie mi-a dat un semn pentru că mi-a amorțit mâna și partea stângă și mă gândeam că e ceva de la mână. Și m-am dus să fac CT-uri și de acolo s-a dovedit că nu e de la mână, ci s-a dus ceva spre cap. Șoc! Cu bunăvoința medicilor, care sunt buni din ce am văzut până acum, cu Dumnezeu, cu soția mergem înainte. Mai am de trăit, am o fată care vrea să facă un copil. Dar e un lucru nou, nu mi-am dat seama. Da, cum intri acolo și cum operează. Tehnica ne-a depășit. Poate mai apare și altceva. Dacă mai trăiesc un an, doi poate apar și altele mai bune. Mesajul meu este să vină cu încredere, nu doare nimic, doctori foarte buni, condiții foarte bune. Să vină cu încredere asta spun”, adaugă Ionel Anghel, pacient din județul Bacău, operat la Iași.

Povestea aparținătorilor în fața bolii

În mijlocul bătăliei cu boala, nu doar pacienții, ci și aparținătorii suportă o povară grea.

„Cred că este cea mai grea perioadă pentru aparținători, mult mai grea decât pentru pacient. Noi suntem doar de sprijin, nu putem ajuta mai mult decât cu încredere și parcă te simți vinovat că eu nu am nimic și el săracul trece prin atâtea. Studiem toată ziua toate noutățile ce apar. Am ajuns aici. Eu tot asta zic că Dumnezeu ghidează, de la București să ajungem înapoi în Iași. Și pe mine mă impresionează foarte mult medicii tineri, mă impresionează foarte mult. Mâinile lor sunt ghidate de undeva de acolo de sus. E ca un vis pentru mine, nici nu-mi vine să cred că a existat șansa asta pentru soțul meu. Mă trezesc și spun că poate nu e adevărat. Mă uit la domnul doctor și zic Doamne. Mai citesc seara despre dânsul și mai citesc și zic că viitorii pacienți sunt pe mâini bune. Primul impact este șocul, după care îți dai seama că nu ai altă soluție decât să mergi mai departe și să lupți. Trebuie să beneficiezi de un psihic puternic și o dorință și o speranță. Nu sunt pregătită să-mi las soțul să plece”, spune Elena Anghel, soția pacientului Ionel Anghel.

Datorită acestei tehnologii noi din Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactică de tip Leksell Gamma Knife din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, în fiecare zi se fac cel puțin trei intervenții pe creier fără bisturiu și fără durere pentru pacienți, fiind astfel multe vieți salvate.