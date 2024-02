Miracolul micuței Erika, fetița de trei ani cu tumoare gigant pe creier. Ce spun medicii despre operație

Medicii spun că operaţia a fost complexă, iar pregătirea preoperatorie a durat ceva timp, deoarece fetiţa avea şi o bronhopneumonie care a trebuit tratată înainte de intervenţia chirurgicală.

O fetiţă de trei ani, diagnosticată cu o tumoare severă, a fost salvată de medicii Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi. Fata a fost transferată de la Botoşani, cu dureri severe de cap, vărsături şi tulburări de vedere. Intervenţia, extrem de dificilă, a fost un real succes, iar fetiţa nu a rămas cu sechele neurologice.

Totul a început atunci când mama micuței a observat că aceasta nu se simte bine și că prezintă niște simptome neobișnuite. Investigațiile au dezvăluit o tumoare cerebrală de opt centimetri, o descoperire care a înspăimântat familia. Mama fetiței a căutat speranțe în mâinile neurochirurgilor de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.

„Am fost la Spitalul de Copii din Botoșani cu simptome de vărsături, somnolență, și de acolo medicii au decis să ne trimită la mai multe investigații, așa că am aflat că, de fapt, avea o tumoare pe creier. A fost foarte greu. Am venit cu ambulanța de la Botoșani, ne-au trimis aici, ne-au dat o șansă, și cu ajutorul Domnului, Erika este acum bine”, spune Daniela Lăcrămioara Vrej, mama fetiței Erika.

Momente de stres pentru medici

Acest caz, extrem de dificil, a prezentat provocări semnificative, deoarece micuța pacientă avea și o răceală puternică la plămâni.

„Echipa medicală a trecut prin momente de stres, deoarece exista riscul de a pierde acest copil din cauza infecției pulmonare asociate tumorii. Copiii pe care i-am operat în ultima perioadă au demonstrat dorința lor de a trăi. V-am mai spus, copiii în general au o capacitate vitală, o forță vitală fantastică, mult peste puterile noastre medicale de a înțelege lucrurile. De fiecare dată când operez un copil, gândul și ajutorul pe care îl aduce și el la procesul de vindecare fac ca întreaga echipă medicală să gândească altfel”, explică medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași.

Tumoarea se afla într-o zonă a creierului cu funcții vitale, cum ar fi controlul respirației și al inimii, ceea ce a crescut gradul de dificultate al intervenției. Orice daună la aceste tracturi nervoase ar fi putut avea consecințe catastrofale. Intervenția a fost un real succes, explică medicii. Fetița se află acum în proces de recuperare și se bucură de o nouă șansă la viață.

„Rezecția tumorală a fost efectuată cu grijă, iar aproximativ 80% din tumoare a fost îndepărtată. (...) Faptul că nu a rămas cu deficite neurologice este o veste extraordinară. Fetița s-a trezit după operație într-o stare bună. Erika este doar un exemplu dintr-un grup de copii pe care i-am operat în ultima perioadă, copii care au demonstrat o incredibilă dorință de a trăi. Această experiență ne amintește că puterea de vindecare a copiilor este adesea uimitoare și ne inspiră pe toți”, a conchis managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași.