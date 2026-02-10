Video Tragedie pe DN 24, în județul Iași: un bărbat a murit și două persoane au fost rănite

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineață pe DN 24, în județul Iași. Două autoturisme au intrat în coliziune pe raza comunei Ciortești. Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, printre care o femeie însărcinată.

Sursa video: Facebook / WOW Iași

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, echipajele de intervenție au fost alertate în cursul dimineții pentru a interveni la locul accidentului.

„În această dimineaţă, echipajele de intervenţie au fost solicitate să acţioneze în cazul unui accident rutier produs pe DN 24, pe raza comunei Ciorteşti, în care au fost implicate două autoturisme. Din primele informaţii transmise de apelant (pompier din cadrul ISU Vaslui), în urma impactului au rezultat trei persoane implicate, dintre care una a rămas încarcerată şi nu prezenta semne vitale”, a transmis ISU Iași, potrivit News.ro.

Un bărbat de 45 de ani a decedat

Reprezentanții ISU au confirmat decesul unui bărbat în vârstă de 45 de ani, aflat la volanul unuia dintre autoturismele implicate în accident.

În același autoturism se afla și o femeie însărcinată, în vârstă de 40 de ani. Aceasta era conștientă și nu a fost încarcerată.

„O femeie însărcinată, aflată în acelaşi autoturism, conştientă şi neîncarcerată, a fost asistată medical la faţa locului şi preluată de echipajul de salvare aeriană (ESA), în vederea transportului la o unitate medicală de specialitate. Celălalt conducător auto este conştient, stabil, fiind evaluat şi preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, cu medic, pentru investigaţii suplimentare şi îngrijiri medicale”, au precizat pompierii.

Cel de-al doilea șofer implicat în accident are 36 de ani.

La fața locului, echipajele ISU asigură măsurile de prevenire a incendiilor și sprijină autoritățile în gestionarea situației operative. Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.