Tatăl adolescentului olimpic care s-a sinucis, declarații cutremurătoare: „Eu nu îl consider vinovat, el a fost împins de la spate”

Apar declarații noi privind cazul cutremurător al băiatului de doar 14 ani care și-a pus capăt zilelor chiar în ziua în care familia sărbătorea Paștele Catolic, 5 aprilie 2026. Tatăl băiatului, distrus de durere, crede că ar fi putut să facă mai mult pentru a-l salva. „Eu nu îl consider vinovat, el a fost împins de la spate! Eu am fost vinovat că nu am comunicat cu el”, a spus acesta. Și sora lui observase schimbările de comportament.

Adolescentul, descris de apropiați drept un copil cuminte și olimpic la religie, a fost găsit spânzurat în curte de propriul tată.

Potrivit familiei, Gabriel visa să devină preot, însă, în ultima perioadă, devenise tot mai retras și petrecea mult timp pe telefon, pe rețelele sociale și în jocuri video.

„Se simțea neînțeles”. Mărturia surorii

Sora adolescentului spune că schimbările de comportament au fost evidente, însă greu de înțeles la momentul respectiv. Tânărul ar fi fost abordat pe Instagram de un bărbat care pretindea că este adolescent și care, în timp, i-ar fi câștigat încrederea.

„Acest băiat îi trimitea inimoare, foarte multe emoticoane şi mi-am dat seama că ceva nu este ok. Înainte ne iubea, vorbea foarte deschis cu noi, orice se întâmplă la şcoală ne zicea. Toată viața lui era pe telefon, avea mesaje, conversații, chiar și un jurnal îl avea pe telefon și nu voia să vorbească cu nimeni, doar zâmbea foarte mult la telefon”, a povestit sora lui, conform BZI.

Familia susține că individul, despre care se crede că ar fi din Pakistan, obișnuia să contacteze tineri la întâmplare pe internet și să îi manipuleze emoțional, inducându-le ideea că nu au prieteni reali și că lumea din jur este „falsă”. Şi sora lui Gabriel a fost căutată de acel individ.

„Contactează tinerii random pe internet şi doreşte să-i inducă în eroare, îi manipulează şi le dă provocări. A zis că nu are prieteni adevăraţi, lumea asta este foarte falsă şi prieteni adevăraţi nu există”, a spus Andreea, sora lui.

Tatăl: „Poate îl salvam dacă vorbeam cu el”

Tatăl băiatului este copleșit de durere și spune că regretă că nu a observat mai devreme semnele suferinței prin care trecea copilul său.

„Am fost eu prost că nu mi-am dat seama că el a fost așa, că dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Izolarea de familie. Când era cu familia se simțea trist, când vorbea cu persoana respectivă era fericit. Nu mai comunica. Eu nu îl consider vinovat, el a fost împins de la spate! Eu am fost vinovat că nu am comunicat cu el. Trebuie să-l iau aşa: ”hai Găbiţule, ce s-a întâmplat cu tine?” Asta am simţit eu acum că trebuie să fac atunci şi nu am făcut. Şi sufletul mă doare”, a spus bărbatul.

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să dea de urma persoanei care ar fi comunicat cu adolescentul. Situația este complicată, întrucât suspectul ar folosi mai multe conturi false și s-ar afla în afara țării.

Pentru persoanele care trec prin momente dificile sau au gânduri de suicid, există linii de sprijin specializate:

- Telverde Antisuicid: 0800 801 200

- Helpline DepreHUB: 037 445 6420.