Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Dramă într-o familie din Iași: un elev olimpic de 14 ani s-a sinucis. Ce spun anchetatorii și psihologii

Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din comuna Răducăneni, județul Iași. Gabriel, un adolescent de doar 14 ani, cunoscut pentru rezultatele sale excelente la învățătură, a fost găsit fără viață în curtea locuinței sale, chiar de către tatăl său.

Tragedie în Iași: un elev olimpic de 14 ani s-a sinucis. FOTO: Arhivă
Tragedie în Iași: un elev olimpic de 14 ani s-a sinucis. FOTO: Arhivă

Băiatul era considerat un elev model, implicat în activități școlare și cu planuri mari de viitor. Potrivit apropiaților, își dorea să urmeze o carieră în preoție, iar comportamentul său nu ridicase semne de alarmă evidente.

Tragedia s-a produs în data de 6 aprilie, lăsând în urmă o familie distrusă și o comunitate în stare de șoc.

„Era, poate, cel mai cuminte copil din Răducăneni. A trăit într-o familie foarte bună, de oameni credincioși, iubitori. Învăța foarte bine, era olimpic, mergea la biserică. Are o soră la Seminar. Alta, la Iași, la Psihologie. Am auzit că voia să devină preot. Nu știu, este șocant de-a dreptul. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Este o tragedie, chiar de Paște”, povestește un vecin, potrivit bzi.ro. 

Descoperirea care a îngrozit o familie

Potrivit informațiilor transmise de autorități, tatăl copilului a fost cel care a făcut descoperirea și a alertat imediat poliția.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că l-a găsit decedat pe fiul său în curtea imobilului. La fața locului s-a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 14 ani. Pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii au dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Ipoteze și întrebări fără răspuns

Deși ancheta este în desfășurare, au apărut deja mai multe ipoteze legate de posibile influențe din mediul online. Surse apropiate familiei susțin că adolescentul petrecea mult timp pe telefon, iar unele informații neconfirmate oficial indică faptul că ar fi putut intra în contact cu provocări periculoase din mediul virtual.

Autoritățile nu au confirmat aceste informații, însă verificările continuă, inclusiv asupra activității online a adolescentului.

Cazul ridică, încă o dată, semne de întrebare legate de expunerea copiilor la conținut periculos pe internet și de dificultatea de a identifica la timp semnele unei suferințe interioare.

Un fenomen în creștere: suicidul în rândul adolescenților

Specialiștii atrag atenția că astfel de tragedii nu sunt cazuri izolate. În ultimii ani, numărul tentativelor de suicid și al cazurilor de suicid în rândul adolescenților a crescut alarmant în România.

Caz șocant: un copil de 12 ani a murit după ce a forțat ușa balconului și s-a aruncat de la etajul 4 al unui apartament de tip familial

Psihologii explică faptul că, în majoritatea situațiilor, gesturile extreme nu sunt rezultatul unui singur factor, ci al unei acumulări de probleme emoționale, sociale și psihologice.

„Adolescenții nu vor neapărat să moară. Ei vor să oprească o suferință pe care o simt copleșitoare și pe care nu știu cum să o gestioneze”, a declarat psihologul Mihai Copăceanu, pentru Sibiul în Imagini. 

Aceștia subliniază că perioada adolescenței este marcată de emoții intense, instabilitate și o nevoie crescută de validare. În lipsa unui sprijin adecvat, aceste trăiri pot deveni greu de controlat.

De ce nu cer ajutor adolescenții

Unul dintre cele mai mari pericole, spun psihologii, este faptul că mulți adolescenți nu își exprimă suferința.

Teama de a fi judecați, lipsa de încredere sau convingerea că nu vor fi înțeleși îi determină să păstreze pentru ei gândurile negative. În multe cazuri, apropiații nu observă nimic neobișnuit sau interpretează greșit semnalele.

Specialiștii avertizează că afirmații precum „trece, e doar o fază” sau „caută atenție” pot agrava situația și pot împiedica intervenția la timp.

Rolul familiei, școlii și comunității

Experții subliniază că prevenirea unor astfel de tragedii este un efort colectiv. Familia, școala și comunitatea au un rol esențial în identificarea timpurie a problemelor și în oferirea de sprijin.

Este nevoie de mai multă comunicare, de acces la consiliere psihologică și de programe dedicate sănătății mintale în școli. În același timp, părinții sunt încurajați să fie atenți la schimbările de comportament ale copiilor și să mențină un dialog deschis.

„Întrebările directe nu provoacă astfel de gânduri, ci pot salva vieți”, explică Keith King, profesor la Universitatea din Cincinnati, care recomandă discuții sincere despre emoții, frici și dificultăți.

Un semnal de alarmă pentru societate

Tragedia din Iași scoate în evidență o realitate dureroasă: tot mai mulți adolescenți se confruntă cu probleme emoționale grave, în tăcere.

Cazul lui Gabriel nu este doar o dramă personală, ci și un semnal de alarmă pentru întreaga societate, care este chemată să acorde mai multă atenție sănătății mintale a tinerilor.

În spatele rezultatelor bune la școală sau al aparenței de normalitate se pot ascunde, uneori, suferințe profunde, greu de observat fără empatie, dialog și sprijin real.

image
Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz la câteva ore după anunţarea încetării focului între SUA şi Iran
stirileprotv.ro
image
Scandalos! Deși democrația românească se destramă pe zi ce trece, The Economist a crescut ratingul regimului de la București în indexul Democrației
gandul.ro
image
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
fanatik.ro
image
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate
libertatea.ro
image
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Gruparea de hackeri ruși Fancy Bear, coordonată de GRU, a fost demascată de FBI. În operațiune a fost implicat și SRI
antena3.ro
image
Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară
observatornews.ro
image
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii
playtech.ro
image
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
Cine e sfetnicul din umbră al președintelui Nicușor Dan în Justiție – SURSE
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Mobilizare de grad 0 în familia Lucescu! Răzvan și fiul său, Matei, misiune contracronometru pentru hainele de înmormântare ale marelui Il Luce FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu. Cum a transformat fotbalul într-o sursă constantă de milioane de euro
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu fiul Eugeniei Șerban. Lorans duce o luptă grea cu dependența de substanțe: „Pașii aceia spre bine sunt făcuți”
click.ro
image
Boala devastatoare care l-a răpus pe Mircea Lucescu. Medicii nu l-au mai putut salva
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
Tori Spelling foto Profimedia jpg
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!
clickpentrufemei.ro
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
historia.ro
