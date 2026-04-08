Dramă într-o familie din Iași: un elev olimpic de 14 ani s-a sinucis. Ce spun anchetatorii și psihologii

Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din comuna Răducăneni, județul Iași. Gabriel, un adolescent de doar 14 ani, cunoscut pentru rezultatele sale excelente la învățătură, a fost găsit fără viață în curtea locuinței sale, chiar de către tatăl său.

Băiatul era considerat un elev model, implicat în activități școlare și cu planuri mari de viitor. Potrivit apropiaților, își dorea să urmeze o carieră în preoție, iar comportamentul său nu ridicase semne de alarmă evidente.

Tragedia s-a produs în data de 6 aprilie, lăsând în urmă o familie distrusă și o comunitate în stare de șoc.

„Era, poate, cel mai cuminte copil din Răducăneni. A trăit într-o familie foarte bună, de oameni credincioși, iubitori. Învăța foarte bine, era olimpic, mergea la biserică. Are o soră la Seminar. Alta, la Iași, la Psihologie. Am auzit că voia să devină preot. Nu știu, este șocant de-a dreptul. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Este o tragedie, chiar de Paște”, povestește un vecin, potrivit bzi.ro.

Descoperirea care a îngrozit o familie

Potrivit informațiilor transmise de autorități, tatăl copilului a fost cel care a făcut descoperirea și a alertat imediat poliția.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că l-a găsit decedat pe fiul său în curtea imobilului. La fața locului s-a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 14 ani. Pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii au dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Ipoteze și întrebări fără răspuns

Deși ancheta este în desfășurare, au apărut deja mai multe ipoteze legate de posibile influențe din mediul online. Surse apropiate familiei susțin că adolescentul petrecea mult timp pe telefon, iar unele informații neconfirmate oficial indică faptul că ar fi putut intra în contact cu provocări periculoase din mediul virtual.

Autoritățile nu au confirmat aceste informații, însă verificările continuă, inclusiv asupra activității online a adolescentului.

Cazul ridică, încă o dată, semne de întrebare legate de expunerea copiilor la conținut periculos pe internet și de dificultatea de a identifica la timp semnele unei suferințe interioare.

Un fenomen în creștere: suicidul în rândul adolescenților

Specialiștii atrag atenția că astfel de tragedii nu sunt cazuri izolate. În ultimii ani, numărul tentativelor de suicid și al cazurilor de suicid în rândul adolescenților a crescut alarmant în România.

Psihologii explică faptul că, în majoritatea situațiilor, gesturile extreme nu sunt rezultatul unui singur factor, ci al unei acumulări de probleme emoționale, sociale și psihologice.

„Adolescenții nu vor neapărat să moară. Ei vor să oprească o suferință pe care o simt copleșitoare și pe care nu știu cum să o gestioneze”, a declarat psihologul Mihai Copăceanu, pentru Sibiul în Imagini.

Aceștia subliniază că perioada adolescenței este marcată de emoții intense, instabilitate și o nevoie crescută de validare. În lipsa unui sprijin adecvat, aceste trăiri pot deveni greu de controlat.

De ce nu cer ajutor adolescenții

Unul dintre cele mai mari pericole, spun psihologii, este faptul că mulți adolescenți nu își exprimă suferința.

Teama de a fi judecați, lipsa de încredere sau convingerea că nu vor fi înțeleși îi determină să păstreze pentru ei gândurile negative. În multe cazuri, apropiații nu observă nimic neobișnuit sau interpretează greșit semnalele.

Specialiștii avertizează că afirmații precum „trece, e doar o fază” sau „caută atenție” pot agrava situația și pot împiedica intervenția la timp.

Rolul familiei, școlii și comunității

Experții subliniază că prevenirea unor astfel de tragedii este un efort colectiv. Familia, școala și comunitatea au un rol esențial în identificarea timpurie a problemelor și în oferirea de sprijin.

Este nevoie de mai multă comunicare, de acces la consiliere psihologică și de programe dedicate sănătății mintale în școli. În același timp, părinții sunt încurajați să fie atenți la schimbările de comportament ale copiilor și să mențină un dialog deschis.

„Întrebările directe nu provoacă astfel de gânduri, ci pot salva vieți”, explică Keith King, profesor la Universitatea din Cincinnati, care recomandă discuții sincere despre emoții, frici și dificultăți.

Un semnal de alarmă pentru societate

Tragedia din Iași scoate în evidență o realitate dureroasă: tot mai mulți adolescenți se confruntă cu probleme emoționale grave, în tăcere.

Cazul lui Gabriel nu este doar o dramă personală, ci și un semnal de alarmă pentru întreaga societate, care este chemată să acorde mai multă atenție sănătății mintale a tinerilor.

În spatele rezultatelor bune la școală sau al aparenței de normalitate se pot ascunde, uneori, suferințe profunde, greu de observat fără empatie, dialog și sprijin real.