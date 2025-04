Scandal la o parohie din Iaşi, din cauza taxelor impuse. Negocieri înainte de înmormântare: „Nu ai cum să spui, ca preot, că faci reducere”

Enoriaşii parohiei Strunga din judeţul Iaşi sunt revoltaţi de taxele uriaşe cerute de preot pentru diverse servicii religioase. „Ne-a spus că dumnealui are salariu de 2.400 de lei și diferența trebuie să și-o acopere din banii noștri.”

La doar aproximativ o lună de când a fost numit paroh la Strunga, preotul Mihai Petrovici a reuşit să-şi atragă antipatia enoriaşilor săi, care îl regretă pe fostul preot şi ameninţă că vor merge la biserica adventistă din sat. Scandalul de proporţii în care este implicat noul preot a pornit de la faptul că acesta le-a impus credincioşilor taxe uriaşe pentru diverse servicii religioase. Oamenii se plâng că au ajuns să plătească în jur de 2.000 de lei pentru o înmormântare, relatează BZI.

Locuitorii din Strunga spun că preotul Andrei Afrăsiloaei, pe care l-a înlocuit în luna februarie 2025 Mihai Petrovici, nu avea nicio taxă pentru înmormântare, botez sau alt eveniment pe care îl oficia, astfel că nu înţeleg tarifele uriaşe ale noului paroh şi nici de ce tot ei trebuie să plătească şi utilităţile de la biserică.

Claudia, care şi-a îngropat tatăl pe 2 aprilie, a povestit pentru presa locală cum au decurs „negocierile” cu preotul, care a spus că-i face o reducere şi că îi ia mai puţini bani decât la o altă înmormântare din sat, dar i-a cerut să-i dea un covor de pomană şi să facă şi o donaţie către biserică.

Tânăra, care provine dintr-o familie fără posibilităţi materiale, a fost indignată de comportamentul preotului.

„Miercuri, 2 aprilie 2025, mi-a înmormântat tatăl. Din auzite, se spunea că ne costă înmormântarea ba 1.200 de lei, ba nu știu cât, iar marți seara (n.r. – 1 aprilie 2025), după ce a venit să citească stâlpii, l-am întrebat pe părinte care sunt taxele. Mi-a spus că nu e adevărat ceea ce se spune, că atât a fost la domnul doctor, care a fost înmormântat acum vreo câteva săptămâni, dar că a făcut reducere. Nu ai cum să spui, ca preot, că faci reducere.

Până la urmă, mi-a tăiat chitanță pentru 600 de lei. Mi-a tăiat chitanță, iar apoi am mai dat 300 de lei pentru ceilalți, doamna de la lumânări și soțul său, care este clopotar. M-a deranjat și atitudinea sa vizavi de un covor, care se pune sub masa pe care stă sicriul. Mama mea a dorit să-l dea de pomană la altcineva, iar dumnealui, când am intrat să-i plătim, ne-a spus pe un ton foarte urât că, în primul rând, covorul i se cuvenea preotului, iar colacii de pe masa care merge în fața mortului trebuie să rămână în biserică. Eu nu am nimic personal cu dânsul, nici nu-l cunoșteam până să fie înmormântarea tatălui meu. La final, doamna de la lumânări m-a tras de mânecă și mi-a șoptit că i-ar fi zis părintele să donăm ceva, asta după ce am plătit toate taxele. Și, evident, a trebuit să mai pun 50 de lei”, a povestit tânăra.

„Doar bani, bani, atât are în cap”

La rândul lor, sătenii sunt revoltați că preotul nu a ținut cont că bărbatul pe care l-a îngropat după ce a pierdut lupta a lăsat în urmă o familie cu o mulţime de probleme şi cu o situaţie materială nu foarte bună.

„A cerut atât, în condițiile în care femeia asta are doi copii, unul de 23 de ani și unul de 14, care nu se alimentează singuri, trebuie schimbați, iar mama ei, după înmormântare, a plecat la spital. Tatăl ei a murit din cauza cancerului. Doar bani, bani, atât are în cap. I-am zis că aici nu au fost taxe, să nu ne strângă cu ușa, că omul, din bun simț, oricum dă”, a spus o femeie din sat, continuând: „A spus că orice lucrare costă. «Cât dai ziua de lucru?», așa m-a întrebat. El ia pe toată lumea la mișto. Este strigător la cer ceea ce se întâmplă. Ne-a spus că dumnealui are salariu de 2.400 de lei și diferența trebuie să și-o acopere din banii noștri. Adică 2.600 să ia de la noi. Am vrut să botez un copil și am întrebat cât costă. Mi-a spus că 600 de lei, că pe o înmormântare ia 2.000 de lei”.

„Zice că are mulţi copii. Dar ce, i-am făcut noi?”

Enoriașii îl regretă pe preotul Andrei Afrăsiloaei, care le-a fost paroh timp de 9 ani, şi care nu le cerea oamenilor nici o taxă.

„Părintele Andrei lucra în IT. Preoteasa lucra în învățământ. Nu existau taxe, fiecare dădea cât putea. Părintele venea cu copiii cu colinda. Ajuta copiii nevoiași. Nu o să mai avem noi preot ca el”, a povestit un sătean.

Din februarie, însă, lucrurile s-au schimbat, odată cu sosirea noului preot, Mihai Petrovici, venit din localitatea Podișu, protopopiatul Hârlău, care are taxe fixe şi destul de mari pentru serviciile religioase.

„El este venit de o lună de zile aici în sat. Biserica este de 38 de ani. La biserica asta au fost mai mulți preoți, niciunul nu a impus nicio taxă. S-a făcut casă mortuară, casă de prăznuire, toate din donații și cu bani de la primărie. Niciunul din preoții care au fost nu au făcut așa ceva, nu a bătut la nimeni la poartă. Zice că are mulți copii, 5, și are nevoie de bani să-i crească. Dar ce, i-am făcut noi?”, se ntreabă retoric enoriaţii din Strunga.

Borcanul cu bani pentru plata facturilor

Oamenii vorbesc şi despre faptul că preotul cere bani pentru plata utilităţilor. Tot mai indignaţi, mulţi dintre ei nici nu mai merg duminica la biserică.

„Dânsul, de cum a venit, a pus un borcan în pridvor, în care se strâng bani pentru plata utilităților. Noi am vorbit și ieri (n.r. – duminică, 6 aprilie 2025) cu preotul în biserică. L-am întrebat ce se face cu banii strânși în borcan. A spus că sunt pentru utilități. Bine, atunci, de ce doamna de la lumânări mai cere bani la lume? Pentru că a fost o înmormântare, înainte de cea a tatălui Claudiei, iar fiica persoanei moarte e venită din țară, nu e de aici, din sat, și i-a cerut 180 de lei pentru utilități. Se profită foarte mult de cei care nu sunt din sat și nu știu regulile. La o persoană din sat i-a cerut 500 de lei pentru 3 zile în care s-a tras clopotele. Ieri (n.r. – duminică, 6 aprilie 2025), am fost la biserică vreo 30 de persoane, dar când era preot Andrei, era biserica plină. Noi nu o să mai mergem. Să vedem ce o să facă”, a povestit Răzvan Ciohoreanu, un localnic.

„Noi o să mergem la adventiști”

De asemenea, oamenii spun că, dacă preotul nu-şi va schimba atitudinea, fie vor merge la biserica adventistă din sat, fie la alte biserici ortodoxe din satele vecine.

„Dacă o ține așa, noi o să mergem la adventiști, că avem biserică aici, în sat, sau la bisericile din alte sate”, spunea o femeie din Strunga.

„A făcut mult mai multe rele. Am înțeles că e judecat și penal”

Duminică, 6 aprilie 2025, după Sfânta Liturghie, mai mulţi enoriași au discutat cu pr. Mihai Petrovici și i-au explicat că taxele impuse de el îi nemulțumesc, dar discuţiile au rămas în coadă de peşte.

„Ieri (n.r. – duminică, 6 aprilie 2025), o întreba pe o doamnă de 70 de ani cât a pus la pomelnic. Ne-a spus că, în pomelnic, se pune câte 20 și 50 de lei. Când era preotul Andrei, aveam o persoană cu handicap aici, în sat, și ducea pomelnicul fără bani. Preotul Andrei le-a spus că nu contează, să aducă și fără bani. La o doamnă care nu are pensie i-a citit pomelnicul, timp de 2 ani, tot așa, fără bani. Noi am auzit că preotul Mihai Petrovici a plătit 25.000 de euro pentru parohie, iar acum vrea să-și scoată banii de la noi cât mai repede. Știm că, de unde vine el, a făcut mult mai multe rele, am înțeles că e judecat și penal. El a și spus: «păi, luați 8.600 de lei ajutor de înmormântare și e mult să dați 1.200 de lei la preot?»”, a mai povestit Răzvan Ciohoreanu.

„Am convenit să facem niște ajustări. (...) Le-am dat anafură și au mers acasă”

Contactat telefonic de jurnaliştii locali pentru a-şi exprima dreptul la replică, preotul Mihai Petrovici spune că nu este de acord cu nemulţumirile oamenilor, dar că au stabilit împreună „să facă unele ajustări”.

„Am discutat ieri la biserică despre asta, eu știu că am stabilit ceva cu ei. Mi-au spus nemulțumirile lor. Am fost chemat și la Mitropolie, să dau explicații. Eu știu ce se așteptau ei să audă. Și dumneavoastră vă așteptați să auziți ceva de la mine, și eu mă aștept să aud ceva de la dumneavoastră, dar, în momentul de față, astea sunt datele problemei. Ei mi-au spus ce i-a deranjat, au fost mai mulți care au vorbit. Eu am încercat să le dau răspunsuri. Am convenit să facem niște ajustări, să ne punem de comun acord legat de niște aspecte, le-am dat anafură și au mers acasă. Eu, din punctul meu de vedere, am înțeles despre ce a fost vorba și le-am explicat și lor. Până se stabilesc clar treburile, probabil că vor mai fi fricțiuni. Eu nu am de unde să știu. Că sunt nemulțumiri, am înțeles, nu am fost de acord cu ele, dar le-am înțeles”, a declarat preotul Mihai Petrovici.