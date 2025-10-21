Profesoară obligată de instanță să plătească despăgubiri unui elev pe care l-a lovit. Cât o costă pumnul dat în timpul orelor

O profesoară de biologie din județul Iași a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri morale unui elev, după ce l-ar fi lovit în timpul unei ore de curs.

Magistrații au decis ca femeia să achite suma de 3.600 de lei băiatului, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Incidentul a avut loc în urmă cu trei ani, pe când băiatul era elev în clasa a VII-a. În timpul unei ore de biologie, cadrul didactic și-ar fi pierdut cumpătul după ce copiii ar fi făcut gălăgie în timpul predării. Potrivit anchetatorilor, profesoara s-ar fi îndreptat spre elev și l-ar fi lovit cu pumnul, după care l-ar fi strâns de obraz, conform știrileprotv.ro.

Părinții copilului au observat urmele de violență de pe fața lui și au depus plângere penală. În urma cercetărilor, femeia a fost trimisă în judecată pentru purtare abuzivă, iar instanța a stabilit acum că profesorul trebuie să plătească despăgubiri morale elevului agresat.

Între timp, profesoara s-a pensionat. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.