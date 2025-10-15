Un elev de 12 ani din Brăila, bătut pe stradă de tatăl unui coleg. Bărbatul l-ar fi așteptat la terminarea orelor

Un copil de 12 ani din Brăila a fost bătut de tatăl unui coleg de școală, chiar în apropierea unei stații de autobuz. Bărbatul de 48 de ani l-ar fi așteptat pe elev la terminarea orelor de curs, apoi l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, sub privirile îngrozite ale trecătorilor.

Martorii spun că băiatul a căzut la pământ după primul pumn, dar agresorul a continuat să-l lovească. Două colege de școală și câțiva trecători au intervenit și au reușit să-l scoată pe copil din mâinile bărbatului, potrivit Digi24.

Victima a fost transportată la spital, unde medicii i-au recomandat șapte zile de repaus.

Mama copilului a depus plângere la poliție, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Femeia susține că nu este prima dată când fiul ei este amenințat de tatăl colegului și că între cei doi copii ar fi existat conflicte mai vechi la școală.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și ce a declanșat reacția violentă a bărbatului.