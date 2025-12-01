Adesea, ne răsplătim reușitele prin achiziții scumpe, însă peste câțiva ani ajungem să fim dezamăgiți de cât de mult s-au devalorizat. Și cu cât facem mai multe astfel de cumpărături, cu atât contribuim mai mult la prosperitatea producătorilor, ale căror acțiuni cresc considerabil în valoare.

O nouă analiză arată cât de repede își pierd valoarea iPhone-urile, mașinile și produsele electronice, în timp ce acțiunile producătorilor mărcilor respective înregistrează creșteri de două cifre. O platformă de investiții a comparat valoarea de revânzare pe 5 ani a articolelor populare - inclusiv „produsele virale” de pe rețelele sociale - cu performanța pe 5 ani a acțiunilor companiilor care le produc. Rezultatele sugerează că, în timp ce unele articole de colecție cresc în valoare și chiar depășesc creșterea prețului acțiunilor companiilor din spatele lor, multe bunuri de consum își pot pierde valoarea, iar aceeași sumă de bani investită în acțiuni ar fi putut crește.

„Uneori simțim că trebuie să cumpărăm diferite produse pentru a ne ușura viața, ca recompensă pentru succesul nostru sau ca „investiție” în stilul nostru de viață. Deși unele articole de colecție, cum ar fi anumite păpuși Labubu sau anumite articole de lux, pot crește în valoare, unele produse nu supraviețuiesc entuziasmului inițial sau valoarea lor se depreciază foarte repede, în timp ce compania care le produce continuă să prospere. Nu spunem că oamenii ar trebui să înceteze să cumpere produsele pe care le iubesc, dar dacă credeți în puterea companiilor din spatele lor, o investiție vă poate oferi expunere și la performanța acestora”, a declarat analistul Bogdan Maioreanu.

De la lansarea sa în 2020, Apple iPhone 12 a pierdut aproximativ 82% din valoarea sa, dacă a fost achiziționat la prețul de lansare de aproximativ 4500 lei, în timp ce acțiunile Apple au înregistrat o creștere de peste 130% în aceeași perioadă. Aceasta înseamnă că banii de pe un telefon care valorează astăzi aproximativ 800 lei ar fi putut valora astăzi aproape 10.400 lei dacă suma inițială de 4500 lei ar fi fost investită în acțiuni acum 5 ani.

Achiziționat în 2020 cu aproximativ 54.000 de euro, un BMW Seria 5 520d valorează astăzi între 22.000 și 25.000 de euro, în funcție de starea și kilometrajul său; dacă suma ar fi fost utilizată pentru achiziționarea de acțiuni BMW, în ciuda situației actuale din industria auto, valoarea sa ar fi putut fi de aproximativ 61.500 de euro. Alte exemple pot fi găsite în tabelul de mai jos.

Sursa: Refinitiv. Date preluate la 24/11/2025.

Anumite produse de nișă au înregistrat însă atât o creștere a valorii de revânzare, cât și a valorii acțiunilor. Seria 2 Labubu Little Monster de la Pop Mart din 2019, cu o valoare inițială de aproximativ 25 de dolari, a înregistrat o creștere a valorii de peste 3000% pe piețele de revânzare pentru cele mai rare păpuși, datorită popularității crescânde a mărcii Labubu, în timp ce acțiunile Pop Mart au crescut cu peste 1360% în trei ani, sau cu 159% de la oferta publică inițială din decembrie 2020.

Iar unii consumatori norocoși s-ar putea trezi cu un produs a cărui valoare de revânzare o depășește cu mult pe cea a acțiunilor companiei. De exemplu, colecționarii de adidași care au reușit să achiziționeze o pereche de Nike Dunk Low Viotech la prețul de retail atunci când au fost lansați la sfârșitul anului 2019 ar putea obține un profit de până la 45% dacă ar decide să le vândă. În același timp, acțiunile Nike au scăzut cu 53% în această perioadă de cinci ani; prin urmare, investitorii care au cumpărat acțiuni Nike în același timp ar fi înregistrat o scădere a valorii investiției lor.

„Unii colecționari obțin profituri uriașe păstrând obiectele în starea lor originală, dar provocarea este să știi ce va acumula valoare și ce își va pierde popularitatea. Produsele destinate consumatorilor, cum ar fi telefoanele și mașinile, se devalorizează în timp din cauza uzurii sau a faptului că designul și tehnologia devin depășite, așa că este nevoie de un anumit fler și noroc pentru a găsi următorul pantof de sport sau Labubu, obiecte râvnite de colectionari.

Deși nicio investiție nu este garantată, există mai multe resurse publice disponibile despre piața de acțiuni decât despre piața de articole de colecție, pe care persoanele fizice le pot utiliza pentru a se informa înainte de a face achiziții. Piața de acțiuni este puternic reglementată, susținută de infrastructuri precum bursele de valori și acoperită de un ecosistem de analiști, mass-media și rapoarte de cercetare. Pe de altă parte, piața de articole de colecție funcționează prin licitații, vânzări private sau piețe de nișă, astfel încât, de obicei, există mai puțină transparență”, spune Bogdan Maioreanu.