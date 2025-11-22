Fake news viral cu o femeie care distruge un BMW al Poliției. MAI avertizează: este realizat cu programe de inteligență artificială

Ministerul Afacerilor Interne a demontat un clip viral în care o femeie ar fi distrus un BMW al Poliției, avertizând că este un fake-news. Materialul video a fost creat cu ajutorul unui program de inteligență artificială, iar acțiunea nu s-a întâmplat în realitate.

Clipul a fost distribuit intens pe rețelele sociale și însoțit de o fotografie în care femeia apare urcându-se pe mașina Poliției.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Ministerul a subliniat riscurile distribuirii necritice a materialelor virale.

„Nu tot ce devine viral este și real. Un clip poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă este fals. Popularitatea nu înseamnă autenticitate. Materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoții puternice și sunt create să pară credibile. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligență artificială, acțiunile nu s-au întâmplat în realitate și au scopul de a incita cetățenii la astfel de activități. Nu dați curs unor astfel de incitări și nu distribuiți clipurile false. Verificați sursa și studiați cu atenție imaginile. Nu distribuiți ce nu poate fi confirmat. Viral nu e sinonim cu adevăr”, a transmis MAI.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să verifice cu atenție sursele și să nu distribuie materiale neconfirmate, pentru a evita răspândirea dezinformării și a manipulării online.