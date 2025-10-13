Peste 300 de pelerini veniți la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi a anunțat luni, 13 octombrie, că peste 330 de pelerini care au venit la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au avut nevoie de îngrijiri medicale de la debutul manifestărilor religioase, pe 8 octombrie.

Aceeaşi sursă menţionează că în ultimele 24 de ore echipajele medicale au gestionat 103 cazuri, dintre care trei persoane au fost transportate la spital. De aceea, ISU recomandă participanților la pelerinaj să evite îmbulzeala, să nu folosească lumânări în zone aglomerate.

De asemenea, instituția le recomandă părinților care vin alături de copii să le lase celor mici un bilețel cu datele de contact ale părinților.

„Recomandăm participanţilor la pelerinaj să evite îmbulzeala şi să păstreze distanţa, să nu staţioneze pe căile de acces sau scările destinate intervenţiei. Este important să se hidrateze corespunzător şi să consume alimente uşoare, să poarte haine comode, încălţăminte confortabilă şi protecţie împotriva ploilor sau frigului.

Recomandăm ca în fiecare copil să aibă asupra sa un bileţel cu datele părinţilor, iar persoanelor vârstnice sau cu afecţiuni cronice să aibă actele de identitate şi medicaţia necesară.

Vă sfătuim să nu folosiţi lumânări sau alte surse de foc în zone aglomerate, iar în caz de urgenţă anunţaţi pompierii sau sunaţi la 112”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

Până duminică după-amiază, 12 octombrie, aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, de la începutul pelerinajului.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne spre închinare până pe 15 octombrie, când va fi reintrodusă în Catedrala Mitropolitană. Pe 14 octombrie, de hramul Sfintei, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei.