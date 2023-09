Miracolul de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. „Am avut o intervenție pentru o tumoare cerebrală. Dumnezeu există”

După ce a trecut prin încercări grele, o femeie în vârstă de 40 de ani, din Focșani, a găsit speranță în mâinile pricepute ale medicilor de la Iași. O echipă de neurochirurgi, condusă de conf. univ. dr. Lucian Eva, a abordat cazul cu o strategie inovatoare.

În urma unei intervenții chirurgicale complexe, specialiștii neurochirurgi ieșeni au reușit să salveze o nouă viață. Este vorba despre o femeie în vârstă de 40 de ani, din Focșani, care a ajuns la Iași în căutarea unei șanse pentru o nouă viață. Pacienta a fost diagnosticată acum câțiva ani cu o tumoare cerebrală.

După ce a trecut prin încercări grele, femeia a găsit speranță în mâinile pricepute ale medicilor de la Iași. O echipă de medici de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, condusă de conf. univ. dr. Lucian Eva, a abordat cazul cu o strategie inovatoare. Operația de extirpare a tumorii cu care fusese diagnosctică a fost un proces complex și delicat, dată fiind recidiva și complicațiile anterioare. Cu toate acestea, echipa medicală a reușit să îndepărteze întreaga tumoare printr-o intervenție care a durat mai multe ore.

„Ea a fost diagnosticată la momentul respectiv cu o tumoare de grad intermediar. Evoluția a fost destul de bună o perioadă de timp, după care s-a înrăutățit. A venit la noi. S-a adresat spitalului. A fost consultată, investigată imagistic și s-a luat decizia de a reinterveni chirurgical, fiind singura ei șansă. Operația, de data aceasta, a constat într-o rezecție maximală a acelei tumori, cu scopul de a-i oferi șansa de a depăși această etapă și de a o vindeca sau, în cel mai rău caz, de a-i prelungi viața, să spunem așa”, explică medicul Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Potrivit medicului, operația a decurs bine și a fost făcută de o echipă multidisciplinară, după o serie de investigații neuroimagistice laborioase. „Așteptăm rezultatul final anatomopatologic. Evoluția pacientei este bună”.

Puterea voinței umane

În cazul pacientei Simona din Focșani, șansa pentru o nouă viață părea egală cu zero. De altfel, în alte unități medicale i s-a spus direct că nu există mijloacele necesare pentru o astfel de intervenție.

„Acum trei săptămâni, când ar fi trebuit să fiu în vacanță, am leșinat. Am fost internată la Focșani timp de zece zile. După aceste zece zile am avut timp să reflectez. Domnul profesor, atunci când am mers la el în mai, mi-a comunicat că nu are mijloacele necesare să mă opereze. Deci, acesta a fost diagnosticul și verdictul. Am hotărât să încercăm să înlăturăm o parte din tumoare, chiar mai mică decât o nucă. Totuși, am primit răspunsul că nu se poate realiza”, explică femeia din Focșani.

„Dumnezeu există”

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași și-a consolidat deja reputația de centru de excelență în tratarea cazurilor complexe de neurochirurgie.

„De mult timp doream să ajung la domnul Eva, de mult timp gândeam la asta. În timp ce eram în spital, am meditat la această posibilitate. L-am contactat pe domnul profesor, un om deosebit. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Am ales să vin la el și am urmat toate indicațiile necesare. Eu veneam după zece zile de spitalizare la Focșani. El a fost de acord să mă vadă și să mă ajute. Mi-a oferit tot sprijinul necesar. Am înțeles că a reușit să înlăture aproape întreaga tumoare. În două zile m-am recuperat pe culoarul spitalului. În concluzie, sunt fără cuvinte. În final, pentru toată lumea: Dumnezeu există! Trebuie doar să știi să-I ceri ajutorul și să-I mulțumești în momentul potrivit”, adaugă pacienta.

Aceasta este o poveste care ilustrează puterea voinței umane și cum limitele medicale pot fi extinse la maximum. În acest fel, pacienții și, în general, oamenii au șanse mai mari de vindecare.

„Practic, acesta este rolul nostru aici: să depășim limitele, și asta facem în fiecare zi, cu fiecare pacient care ne solicită ajutorul, indiferent de patologia fiecăruia. Nu reușim întotdeauna să îi salvăm pe toți, deoarece suntem și noi limitați. Cu toate acestea, putem contribui la depășirea etapei respective, la prelungirea vieții lor, la îmbunătățirea calității acesteia și, de cele mai multe ori, fără a exagera, chiar la vindecarea lor”, conchide medicul Lucian Eva.