Intervenție medicală excepțională la Iași. Tumoră de șapte centimetri extrasă din spatele ochiului unui tânăr IT-st

Medicii spun că creierul tânărului IT-ist se adaptase, dar riscul de complicaţii era foarte mare. S-a intervenit chirurgical pentru reducerea tumorii, fapt care va permite ca, ulterior, să se poată interveni cu tratamentul cu Gamma Knife.

Un tânăr în vârstă de 37 de ani, cu o carieră de succes în domeniul IT, a supraviețuit cu succes unei tumori cerebrale, datorită abilităților și expertizei medicilor neurochirurgi din Iași care au efectuat o intervenție chirurgicală deosebită.

Pacientul a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală periculoasă în urmă cu câteva luni. Confruntându-se cu provocări de sănătate serioase, el și-a pus încrederea în echipa medicală de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, cunoscut pentru excelența sa în domeniul neurochirurgiei.

Intervenția chirurgicală a fost condusă de conf. univ. dr. Lucian Eva, împreună cu echipa sa de specialiști. Operația a fost extrem de complexă, necesitând abordări chirurgicale inovatoare și tehnologii avansate pentru a îndepărta tumora și a minimiza riscurile pentru pacient.

Creierul s-a adaptat

Răzvan Mihai Apostol le-a povestit medicilor că totul a început cu o serie de amorţeli uşoare şi alte probleme în zona capului, care l-au făcut să meargă la un control oftalmologic.

„Am început să experimentez niște probleme, la început ușoare, cum ar fi amorțeli, și am decis să merg să fac un control oftalmologic. În timpul examinării fundului de ochi, medicii au observat ceva neobișnuit, ceea ce a dus la investigații mai amănunțite, iar rezultatele au relevat prezența unei formațiuni celulare. Nu am suferit niciodată o lovitură, așadar este clar că aceasta s-a dezvoltat treptat și pe o perioadă lungă de timp. Motivul pentru care nu am avut probleme până acum este faptul că creierul meu s-a adaptat treptat la această prezență”, a mărturisit pacientul Răzvan Mihai Apostol.

În prezent, pacientul se recuperează și răspunde pozitiv la tratamentul postoperator prescris.

Complexitatea intervenției medicale

Conf.dr. Lucian Eva, managerul unităţii medicale şi cel care a coordonat echipa care a realizat intervenţia chirurgicală, a precizat că este vorba despre un pacient tânăr care a venit la unitatea medicală cu tulburări de vedere şi o pareză a nervului oculomotor.

Acesta a adăugat că în momentul de faţă s-a intervenit chirurgical pentru reducerea tumorii, de la un diametru de șapte centimetri la unul de trei centimetri, fapt care va permite ca, ulterior, să se poată interveni cu tratamentul cu Gamma Knife, o procedură de radiochirurgie care vizează menţinerea tumorii într-un stadiu din care să nu mai crească.

„Această tumoră se află într-o zonă dificil accesibilă din punct de vedere chirurgical, în special din cauza elementelor anatomice din jur, printre care se numără majoritatea nervilor cranieni ce trec prin sinusul cavernos. S-a efectuat o intervenție chirurgicală pentru a reduce dimensiunea tumorii, reușind să o facem în condiții favorabile pentru pacient, fără apariția altor deficite, iar deficitele preexistente sunt în curs de ameliorare. (...) Rata de control local în aceste situații se apropie de 100%, ceea ce demonstrează complexitatea intervențiilor medicale din cadrul spitalului nostru și implicarea echipelor medicale în tratarea pacienților”, a explicat dr. Lucian Eva.

Tumora cerebrală este o afecțiune gravă și complexă, iar succesul intervenției chirurgicale este rezultatul expertizei medicilor, a tehnologiilor avansate și a voinței de luptă a pacientului. Acest caz reprezintă o sursă de inspirație pentru ceilalți pacienți care se confruntă cu afecțiuni similare și demonstrează progresele extraordinare realizate în domeniul neurochirurgiei.

Povestea pacientului de 37 de ani, IT-ist, care a supraviețuit cu succes unei tumori cerebrale, este un exemplu de curaj, determinare și expertiză medicală. Este un adevărat triumf al vieții și o dovadă că cu echipa medicală potrivită și tratamentul adecvat, chiar și cele mai dificile situații pot fi depășite cu succes.