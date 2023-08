Recuperare miraculoasă: un bărbat cu fractură de coloană a reușit să meargă din nou VIDEO

Un gălățean în vârstă de 64 de ani, cu fractură de coloană, a reușit să meargă din nou. Totul în urma unei intervenții chirurgicale la care a fost supus într-un spital din Iași. „Îmi vine să plâng când mă gândesc”, povestește pacientul care s-a recuperat în mod miraculos.

Înainte de operație Edurt-Iani Kevoechian se mișca foarte greu cu ajutorul unui cadru. Culmea este că nici nu știa că are fractură la coloană.

„Am venit foarte târziu aici (la Iași n.r.), deoarece în Galați nimeni nu a reușit să descopere că sufăr de o fractură la coloană. Este posibil să fi avut și o problemă cu inima încă de la evenimentul inițial, și de acolo a pornit această serie de nenorociri. A trebuit să treacă aproape două luni până când nu am mai putut să merg deloc. Treptat, traumatismul și-a făcut efectul și am pierdut complet mobilitatea. Mă deplasam din ce în ce mai dificil, având ambele picioare afectate (...) Uneori simt nevoia să plâng când reflectez la parcursul meu”, a povestit gălățeanul.

Într-o poveste incredibilă de viață și determinare, bărbatul de 64 de ani a trecut prin două luni de chin și dureri. Apoi cineva i-a recomandat Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

„Mi s-a recomandat, după ce mi s-au efectuat niște radiografii, să vin aici în cel mai scurt timp posibil. Aceasta reprezintă singura șansă pe care o am. Am apelat la domnul doctor, care a fost extrem de amabil și mi-a răspuns imediat. M-a programat, am venit și am început lupta pentru recuperare. Pe lângă faptul că domnul doctor este un specialist extraordinar, a reușit să aducă aici niște echipamente de ultimă generație, de care nu dispune nimeni în România” , a povestit Edurt-Iani Kevoechian.

Medicul Lucian Eva, managerul spitalului ieșean și-a adus aminte în ce stare a ajuns pacientul la Iași.

„În urmă cu două luni, a suferit un traumatism la nivelul coloanei. A urmat o serie de investigații specializate în localitatea sa de domiciliu. La momentul respectiv, s-a decis să urmeze un tratament conservator, constând în imobilizarea coloanei. Cu toate acestea, starea sa clinică s-a înrăutățit, manifestând dureri intense și o incapacitate de a merge, ceea ce este denumit parapareză - adică imposibilitatea de a-și mișca picioarele. A venit la noi pentru consult și s-au efectuat investigații suplimentare. Diagnosticul a relevat o fractură mai veche, necesitând intervenție chirurgicală pentru stabilizarea coloanei și remodelarea canalului spinal, care găzduiește măduva spinării și rădăcinile nervoase”, a relatat dr. Eva.

Intervenția chirurgicală a fost complicată. Au participat mai mulți specialiști, dar medicii spun că și pacientul a contribuit la vindecarea „miraculoasă”.

„Această intervenție chirurgicală a fost realizată în echipă, într-un mod multidisciplinar, conform practicii noastre obișnuite în cadrul spitalului nostru. Trebuie să menționez că pacientul este un caz aparte, datorită credinței sale personale. Când a venit inițial la consultație, avea încredere că va fi vindecat și se va recupera complet, iar această încredere persistă și în prezent. Consider că, pe lângă procedurile medicale efectuate, încrederea sa în sine și convingerea că se va însănătoși au contribuit semnificativ la starea sa actuală”, a mai spus medicul Lucian Eva.

După operație, rezultatele au fost absolut miraculoase, iar bărbatul și-a recăpătat treptat controlul asupra picioarelor sale. Urmează o perioadă dificilă de recuperare, dar pacientul rămâne optimist.

„Sper din toată inima că după recuperare voi putea să mă înclin cu respect în fața dumnealui (a medicului Eva n.r.)”, este concluzia lui Edurt-Iani Kevoechian.