Petronel Corduneanu, condamnat în urma unui scandal. De la ce a pornit totul

Unul din frații Corduneanu, Petronel, a fost amendat de Judecătoria Iași după ce ar fi pornit un scandal într-o instituție publică în 2022.

Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au dispus amendarea lui Petronel Corduneanu și Alina Filip cu suma de 20.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie Dezvăluirea. Decizia judecătorilor nu este definitivă însă, ci poate fi contestată.

Procesul privind scandalul a început de la 28 ianuarie 2022.

„Instanța încetează procesul penal privind pe inculpata Corduneanu Ramona Carmen în ceea ce priveşte infracțiunea de lovire sau alte violențe (persoană vătămată Filip Alina Elena), ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată. Încetează procesul penal privind pe inculpatul Corduneanu Petronel în ceea ce priveşte infracțiunea de lovire sau alte violențe (persoană vătămată Corduneanu Ramona Carmen), ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată”, au precizat vineri, 1 noiembrie, judecătorii ieşeni.

Petronel și cumnata lui, Ramona, au fost trimiși în judecată după ce ar fi pornit un scandal în fața unui notariat din Iași.

Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu s-a dus la Poliție unde a declarat că a fost agresată de către cumnații ei, în urma unei tranzacții imobiliare, dintr-o zonă centrală a Iașului. Practic, Alina Filip a fost șantajată după ce a cumpărat o casă de 33 de metri pătrați, fiind agresată chiar de membrii familiei.

„Vreau să clarific o situație. Sunt amenințată și șantajată de familia soțului meu după ce am cumpărat o casă pe strada Sfântul Andrei. Casa respectivă am cumpărat-o legal, fără să păcălesc pe nimeni. Am plătit aproximativ 900 de euro pe metrul pătrat”, a precizat acum doi ani Alina Filip.

Adrian Corduneanu și soția lui sunt de altă părere însă, aceea că Alina Filip ar fi înșelat proprietarii.

Pe 30 noiembrie 2021, tot în fața unui notariat din Iași, Alina și Ramona ar fi avut un alt scandal. Potrivit anchetatorilor, între ele ar fi avut loc chiar o altercație. După moartea lui Costel Corduneanu, fost boxer care a participat la Jocurile Olimpice, lucrurile par să se fi domolit între membrii familiei, scrie Dezvăluirea.