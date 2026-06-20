search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Iaşiul a primit trofeul „Mărul de Aur”, una dintre cele mai prestigioase distincţii internaţionale în turism

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Municipiul Iaşi a intrat, începând de sâmbătă, în galeria marilor destinaţii turistice ale lumii, odată cu primirea trofeului "Mărul de Aur" - 2026, distincţie acordată de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET) pentru contribuţia la conservarea şi promovarea patrimoniului cultural, istoric şi natural.

image

Trofeul "Mărul de Aur" a fost acordat în cadrul unei ceremonii organizate în Sala Voievozilor din Palatul Culturii, în prezenţa reprezentanţilor FIJET, a autorităţilor locale, clericilor, oamenilor de afaceri şi mediului academic.

În discursul său, preşedintele FIJET, Tijani Haddad, a subliniat că premiul recompensează eforturile de a proteja moştenirea lăsată de generaţiile trecute şi de a o valorifica prin turism sustenabil, scrie Agerpres.

"FIJET promovează ceea ce reprezintă turismul sustenabil din toată lumea. Turismul sustenabil înseamnă că ai dreptul să faci turism, dar nu ai dreptul să distrugi ceea ce strămoşii noştri, generaţiile dinainte, ne-au lăsat. Pe baza acestor daruri avem multe dintre activităţile turismului. Cea mai importantă parte a turismului, desigur, se leagă de patrimoniu, de ceea ce am moştenit de la generaţiile de dinainte. De aceea, acum încurajăm acest tip de turism sustenabil pentru a conserva, pentru a proteja, pentru a păstra ceea ce ne-au lăsat cei de dinaintea noastră. Astăzi am văzut câteva lucruri importante în oraşul Iaşi. Am văzut toate ruinele rămase, moştenite de la generaţiile precedente. Le-aţi moştenit şi le îmbunătăţiţi să fie într-o situaţie mai bună. (...) Federaţia a decis să vă ofere astăzi 'Mărul de Aur' pentru că aţi excelat în protejarea moştenirii generaţiilor din trecut", a declarat Tijani Haddad, la ceremonia în cadrul căreia reprezentanţii autorităţilor locale din Iaşi au primit trofeul respectiv.

Distincţia a fost acordată municipiului Iaşi ca recunoaştere a eforturilor depuse în promovarea şi dezvoltarea turismului local, eforturi la care Primăria a contribuit în mod direct, atât prin implicarea instituţională, cât şi prin calitatea de membru fondator al Asociaţiei Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) Judeţul Iaşi.

La rândul său, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a afirmat, în timpul discursului, că distincţia este o moştenire pentru generaţiile viitoare şi, totodată, o oportunitate pentru consolidarea brandului turistic al oraşului.

"E o onoare şi o mare bucurie să lăsăm moştenire generaţiilor viitoare acest trofeu, 'Mărul de Aur', şi am speranţa că acest măr va face un pom care va face alte mere care vor duce mai departe prestigiul oraşului nostru şi al ieşenilor. Vă îndemn să profitaţi cât mai mult de acest nou început în turism, să căutaţi căile prin care turismul să devină cu adevărat un brand, să facem poate chiar mai bine decât ne imaginăm", a spus Mihai Chirica.

Prezent la eveniment, Dan Adrian Pop, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că acest trofeu "nu este doar o distincţie onorantă, ci o confirmare internaţională că Iaşiul are toate elementele unei destinaţii turistice de excepţie: istorie, cultură, spiritualitate, educaţie, patrimoniu, viaţă urbană şi identitate".

Trofee ”Mărul de Aur” în România

FIJET oferă, în fiecare an, "Mărul de Aur", "Pomme d'Or" sau "Golden Apple" unei organizaţii, unui oraş sau unei personalităţi, în semn de recunoaştere a demersurilor pentru promovarea şi dezvoltarea turismului. După ce a decis, în 1970, să instituie acest premiu, FIJET a conferit aproape 80 de astfel de trofee care, în timp, au avut dimensiuni şi forme diferite. Câştigătorii sunt selectaţi în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de asociaţiile naţionale afiliate şi a votului conducerii organizaţiei internaţionale.

Oraşul din România premiat pentru atractivitatea turistică. Vizitatorii din 2018 au depăşit numărul locuitorilor

Candidatura Iaşiului a fost depusă şi susţinută de Clubul Presei de Turism FIJET România, iar decizia de a acorda trofeul 'Mărul de Aur' municipiului Iaşi a fost luată în cursul Congresului FIJET, organizat în noiembrie 2025, în Maroc. Capitală a Moldovei timp de trei secole, Iaşiul are o impresionantă colecţie de monumente religioase, clădiri de patrimoniu, precum şi extinse zone verzi, de asemenea, cu semnificaţii istorice şi culturale.

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism, cunoscută sub acronimul FIJET, este una dintre cele mai vechi asociaţii mass media din lume, cu o istorie de peste 72 de ani. FIJET a fost fondată la Paris, la 2 decembrie 1954, sub numele de "Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme", de către un grup de iniţiativă alcătuit din scriitori de turism din Franţa şi Belgia, cărora li s-au alăturat alţi jurnalişti şi scriitori de turism din Grecia, Italia şi Marele Ducat al Luxemburgului.

În prezent, FIJET are peste 30 de asociaţii naţionale afiliate, printre care şi Clubul Presei de Turism FIJET România.

"Vreau să felicit FIJET pentru rolul pe care îl are în promovarea destinaţiilor autentice. FIJET a avut, de-a lungul timpului, capacitatea de a vedea valoarea lucrurilor care spun o poveste, care pot oferi vizitatorilor mai mult decât o experienţă de vacanţă", a transmis, în timpul discursului său, Dan Adrian Pop.

Primele trofee au fost acordate în anul 1971. Atunci au fost recompensate Sicilia, parcul de distracţii Efteling, cu reprezentări ale unor poveşti cu zâne, din Ţările de Jos şi Bokrijk, un complex de parcuri şi muzee, aflat lângă oraşul belgian Genk.

Primul trofeu "Mărul de Aur" a ajuns în România în anul 1975, fiind acordat Bucovinei, datorită mănăstirilor cu picturi murale exterioare. Următoarele trofee au fost acordate României după 34 de ani, Mărginimii Sibiului, considerată o destinaţie romantică, o imagine a satului românesc autentic. Tot în anul 2009, un alt trofeu "Mărul de Aur" a fost acordat Deltei Dunării, un teritoriu fascinant datorită biovidersităţii şi multiculturalităţii, modelat permanent de apele fluviului.

În 2014, trofeul "Mărul de Aur" a fost acordat oraşului Târgu Jiu. Atunci, juriul FIJET a considerat că Târgu Jiu reprezintă o destinaţie unicat datorită operelor în aer liber ale celebrului sculptor Constantin Brâncuşi.

În 2019, FIJET a conferit trofeul "Mărul de Aur" municipiului Oradea, ca o recompensă pentru activitatea de promovare şi dezvoltare a turismului în Oradea şi regiune.

În 2023, FIJET a oferit "Mărul de Aur" municipiului Timişoara, Capitală Europeană a Culturii în acel an, considerând că acest oraş multicultural este o destinaţie în plină dezvoltare, care merită să fie recompensată cu acest trofeu.

"Faptul că România a fost inclusă în mai multe rânduri între destinaţiile apreciate de FIJET arată că avem un potenţial real, recunoscut din exterior, pe care noi trebuie să îl folosim şi mai bine în interior", a mai afirmat, în alocuţiunea sa, Dan Adrian Pop.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani
stirileprotv.ro
image
Fratele Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, intervine în criza politică. Bogdan Grădinaru atacă USR și susține că apropierea de PNL riscă să transforme partidul într-un “breloc” liberal
gandul.ro
image
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
mediafax.ro
image
Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină. Cum și-a cunoscut soțul și ce familie numeroasă are
fanatik.ro
image
Cu cifrele pe masă. Rezultatele politice ale puciștilor PNL care au dat în judecată partidul
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
digisport.ro
image
„O grămadă de joburi”. Țările recomandate românilor care vor să înceapă o viață nouă în străinătate
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
observatornews.ro
image
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
cancan.ro
image
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. În unele stațiuni mănânci cu 6 euro, în altele plătești 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură
playtech.ro
image
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
fanatik.ro
image
”Îi urcau în autobuze ca pe deținuți”. Putin adună cu arcanul oameni pentru front. Zeci de bărbați din regiunea Penza ar fi fost duși la centrele militare și presați să semneze contracte cu armata VIDEO
ziare.com
image
Negocieri finale: Răzvan Lucescu semnează și va câștiga peste 3,5 milioane de euro pe an!
digisport.ro
image
Leguma care conține mai mult potasiu decât o banană. Este folosită des în multe preparate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Solstiţiul de vară 2026. Urmează cea mai lungă zi din an
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Mesajul de la Mănăstirea Prislop care i-a atras atenția lui Daniel Buzdugan: „În parcare, am dat de acest afiș”
click.ro
image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
click.ro
image
Cine este și cu se ocupă Andreea, noua iubită a lui Florin Ristei. Cei doi au bifat deja prima vacanță împreună
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Cetatea Brașov cu Biserica Neagră în secolul al XVI-a, pictată de arhitectul Gunther Alexander Schuller (© Institutul Național al Patrimoniului, CC BY-SA)
Urmele marelui incendiu din 21 aprilie 1689, cel mai devastator din istoria Brașovului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru reacționează după ce Denise Rifai a spus că vor prezenta împreună: „Șefii mei or fi intrat la bănuieli”. Se întoarce sau nu la Antena 1?
image
Mesajul de la Mănăstirea Prislop care i-a atras atenția lui Daniel Buzdugan: „În parcare, am dat de acest afiș”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate