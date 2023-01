Grevă japoneză pentru Institutul Inimii de la Iași. „Nu lăsaţi să se oprească inima Moldovei”

Angajații Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași critică Ministerul Sănătății, care a anunțat că proiectul de construire a unui sediu nou nu va primi finanțare prin PNRR.

Construirea mult aşteptatului Institut Regional de Medicină Cardiovasculară din Iași nu a primit finanţare prin PNRR. În semn de protest, personalul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, care în prezent își desfăşoară activitatea pe numai trei etaje, într-o clădire pe care o împarte cu alt spital, a intrat în grevă japoneză.

Poartă ecusoane cu menţiunea „Salvaţi Institutul Inimii! Nu lăsaţi să se oprească inima Moldovei”.

„Este vorba despre oamenii din Moldova, care au nevoie acută de îngriji de boli cardiovasculare urgente și care adeseori nu mai ajung la noi în viață... Dar și despre noi, în calitate de medici de gardă, care adeseori avem un număr mare de urgențe care depășsesc capacitatea noastră de primire și îngrijire”, spune dr. Laurențiu Lucaci, medic primar cardiolog.

Șeful Secției de Cardiologie din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, medicul Cristian Stătescu, trage un semnal de alarmă.

„Creșterea volumul de pacienți, creșterea acestor urgențe fac aproape imposibilă desfășurarea activității unui centru terțiar, așa cum este în prezent Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, într-un spațiu așa de mic. Noi nu redirecționăm pacienții. Noi încercăm să le oferim, să zic, cel mai scurt timp pentru asta. Însă, o parte din ei optează să meargă în alt centru. Dar, sunt convins, nici acolo nu este foarte ușor. Fiecare institut de cardiologie are propria listă de așteptate”, explică medicul ieșean.

Petiție către prim-ministrul României

Nemulțumiți, reprezentanții sindicaliștilor din sistemul sanitar ieșean au înaintat o petiție către prim-ministrul României.

„Noi am rămas consternați să constatăm că Iașul nu beneficiază de nicio investiție majoră în unități sanitare, iar Moldova a primit doar finanțare pentru 3 proiecte. Am considerat că este corect și de datoria noastră să reacționăm și să solicităm Guvernului să se găsească totuși finanțare și pentru proiectele Iașului. Formele noastre de protest sunt petiția și, evident, angajații din Institutul de Boli Cardiovasculare vor purta un fluturaș. Practic, vor fi într-o grevă japoneză pentru a arăta nemulțumirea lor”, spune Liderul sindical Sanitas de la Iași, Iulian Cozianu.

Anul trecut, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, pe numai 130 de paturi au fost internați și tratați peste 33.000 de pacienți și au avut loc 6.500 de intervenții cardiovasculare.

Soluții alternative

În context, Mihai Chirica, primarul Iașului, spune că lucrările la viitorul institut pot fi începute prin Programului Operațional Regional și, deoarece finanțarea nu va fi suficientă, edilul propune efectuarea unui împrumut la care să participe Primăria și Consiliul Judeţean.

„A fost trimisă documentația către PNRR, nu ne-a mai venit un răspuns favorabil, dar acest proiect a fost foarte bine evaluat, adică a primit un punctaj bun. Asta înseamnă că este fezabil. Bănuim că celelalte priorități ale statului român – și în contextul geopolitic actual – au mai dus alte sume necesare pentru sănătate spre obiective, să spunem, de interes strategic și asta este foarte bine. Vom sta atenți, vom găsi soluții. Eu cred că cea mai bună soluție este să prindem o finanțare din toate rezervele pe sănătate pe care le are POR-ul, pentru că POR-ul nu va putea să contracteze foarte repede, deci are plus că mai rămân sume din actualul POR care nu le va putea închide până în 2023”, a explicat primarul Mihai Chirica.

Viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare din Iași, conform proiectului, urmează să fie amplasat în localitatea Miroslava și va deservi întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est. Institutul va avea o capacitate de 500 de paturi și ar trebui să fie dotat cu 14 săli de operație și 80 de locuri la Terapie Intensivă.