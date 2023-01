Lovitură de teatru la aprobarea finanțărilor PNRR. Institutul Inimii de la Iași, neinclus în listă, în ciuda promisiunilor

Autoritățile ieșene au anunțat, de-a lungul timpului, că proiectul are toate șansele să se califice pentru finanțare prin PNRR. Acum se regrupează: vor căuta alte surse de finanțare.

Lovitură pentru judeţul Iaşi. Viitorul Institut de Cardiologie de la Miroslava nu a primit finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În schimb, judetele Bacău, Vaslui şi Neamţ au primit bani pentru construirea şi dotarea unor unităţi medicale noi. Autoritățile județene se regrupează: vor căuta alte surse de finanțare.

Reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Iași au precizat că autoritățile județene au și o variantă de rezervă privind finanțarea unității medicale.

„Dacă considerăm că am fost depunctați, pentru că diferența dintre proiectul nostru și ultimul proiect din listă e de doar 3 puncte, înțeleg. Vom vedea, dacă nu e cazul să facem un apel la această evaluare, să solicităm o reevaluare. Dacă lucrurile sunt așa cum a spus Ministerul Sănătății, noi continuăm așa cum am spus de la început, apelând la celălalt program pentru sănătate, Program Operațional Sănătate, care finanțează și acolo investiții. Noi suntem în discuții avansate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu domnul ministru Boloș”, a subliniat Marius Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean Iași.

Grila de punctaj

Totodată, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a vorbit despre grila de punctaj a Ministerului care ar fi dezavantajat din start proiectul institutului ieșean.

„Noi n-am plecat la evaluare de la 0 puncte, am plecat de la minus 15 pentru că așa a fost făcută grila de către Ministerul Sănătății, ca Iașiul, Clujul și Craiova să fie depunctate din start, pentru că există și alte proiecte de spitale regionale ca și cum un spital regional de urgență ar acoperi toată panoplia de afecțiuni cronice și așa mai departe. Noi am protestat și am făcut apel la acest tip de criterii. Ministerul nu a vrut să le schimbe. Dacă am pune aceste 15 puncte și am plecat de la 0, proiectul nostru ar fi primit finanțarea”, a adăugat vicepreședintele CJ Iași.

În același timp, profesorul doctor Grigore Tinică, manager al Institutului de Boli Cardiovasculare, a precizat că împreună cu autoritățile județene ia în calcul să conteste evaluarea Ministerului Sănătății.

Soluții alternative

În context, Mihai Chirica, primarul Iașului, spune că lucrările la viitorul institut pot fi începute prin Programului Operațional Regional și, deoarece finanțarea nu va fi suficientă, edilul propune efectuarea unui împrumut la care să participe Primăria și Consiliul Judeţean.

„A fost trimisă documentația către PNRR, nu ne-a mai venit un răspuns favorabil, dar acest proiect a fost foarte bine evaluat, adică a primit un punctaj bun. Asta înseamnă că este fezabil. Bănuim că celelalte priorități ale statului român – și în contextul geopolitic actual – au mai dus alte sume necesare pentru sănătate spre obiective, să spunem, de interes strategic și asta este foarte bine. Vom sta atenți, vom găsi soluții. Eu cred că cea mai bună soluție este să prindem o finanțare din toate rezervele pe sănătate pe care le are POR-ul, pentru că POR-ul nu va putea să contracteze foarte repede, deci are plus că mai rămân sume din actualul POR care nu le va putea închide până în 2023”, a explicat primarul Mihai Chirica.

Viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare din Iași, conform proiectului, urmează să fie amplasat în localitatea Miroslava și va deservi întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est. Institutul va avea o capacitate de 500 de paturi și ar trebui să fie dotat cu 14 săli de operație și 80 de locuri la Terapie Intensivă.