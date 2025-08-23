Guvernul Bolojan se erodează în timp record între proteste și tensiuni politice. Bilanțul primelor două luni de mandat

La aproape două luni de mandat, Cabinetul Bolojan a înfruntat deja proteste sau moțiuni de cenzură. Întârzierea măsurilor pentru restrângerea cheltuielilor bugetare contrastează puternic cu cele două pachete de măsuri pregătite până acum, care țintesc domeniul privat, iar încrederea în Executiv scade într-un timp record, avertizează specialiștii.

Executivul a fost vizat deja de prima moțiune de cenzură chiar în timpul unei sesiuni extraordinare pentru angajarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare. Cabinetul Bolojan va fi în curând supus unui nou astfel de test, iar amenințarea este dublă în actuala sesiune parlamentară. Opoziția va putea depune două moțiuni de cenzură odată cu angajarea răspunderii pe cel de-al doilea pachet.

Amenințarea unei moțiuni de cenzură nu atacă doar Executivul în contextul actual, explică directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac, pentru „Adevărul”: „România nu are alternativă și oricare partid ar încerca să torpileze acest guvern și această majoritate cred că va avea enorm de pierdut în contextul în care ar pune România într-o postură de criză politică peste o criză economică, peste o criză de securitate, poate în una din cele mai dificile situații”.

Publicul „nu are cum să fie mulțumit când sunt creșteri de taxe, când sunt scăderi de venituri”, însă alternativele pot fi catastrofale. Guvernul nu este perfect, este unul de coaliție, iar fiecare partid „încearcă să vină cu măsuri în favoarea unei categorii sociale care poate fac parte din electoratul lor”. Acest lucru favorizează apariția unor „sincope” în activitatea guvernanților, mai punctează Remus Ștefureac.

Un rol important în erodarea rapidă a actualului cabinet guvernamental îl joacă și situația actuală financiar-economică, care grăbește măsurile impuse, explică sociologul Ionaș Vladimir pentru „Adevărul”. Cel mai mult însă Executivul este afectat de un alt aspect:

„Nivelul de dezamăgire este la scote alarmante. Orice premier, orice partid care se află la guvernare în momentul de față ar trebui să fie îngrijorat. Pentru că nivelul de așteptare era foarte ridicat. Oamenii sperau ca odată cu intrarea în funcțiune a actualului guvern măsurile care să ducă la reducerea cheltuielilor statului să fie implementate rapid. Am văzut cu toții un pachet de măsuri care a pus presiune pe societate. Oamenii cu mai multă voință sau cu mai puțină au acceptat acel pachet, considerând că este un moment în care trebuie să accepți astfel de măsuri, ținând cont de situația financiară a României.

Dar inclusiv în pachetul 2, multe dintre măsurile anunțate în spațiul public până acum afectează mai degrabă tot societatea, tot oamenii care au fost afectați de pachetul 1 și mai puțin instituțiile statului, mai puțin oamenii care lucrează la stat, mai puțin cheltuielile statului. Nu vedem nici o dezbatere reală în societate despre cheltuiala banului public, despre reforma administrativ-teritorială, despre interzicerea cheltuielii banului public de către unități administrativ-teritoriale pentru susținerea fotbalului profesionist, acolo unde se duc zeci de milioane de euro anual. Adică sunt atât de multe lucruri care ar fi putut intra într-o dezbatere publică, analizată reacția și ulterior puse în practică, încât pare că guvernul ia măsuri doar în funcție de reacții din spațiul public. Am văzut că a crescut TVA-ul, crește impozitul pe locuințe, oamenii nu au protestat. Atunci când s-a luat în discuție o măsură care afecta o anumită industrie sau o anumită parte a societății și aceasta a reacționat, a făcut un pas în spate”.

Guvernul Bolojan a fost instalat la finalul lunii iunie, iar în iulie se confrunta deja cu primii protestatari, chiar printre angajații din aparatul central, mărul discordiei fiind reducerea sporului de condiții vătămătoare. Reducerea veniturilor este subiectul care naște și nemulțumirea magistraților. Proiectul care crește vârsta de pensionare pentru aceștia și plafonează pensiile sub nivelul ultimului salariu net a stârnit o serie de reacții din partea instituțiilor juridice.

Cel mai recent, reforma Romsilva anunțată de ministrul Mediului a adus reprezentanții Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură în fața ministerului. Măsurile fiscal-bugetare au scos și reprezentanții sindicatelor din sănătate și educație în stradă odată cu asumarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare. În educație, atât studenții, cât și profesorii protestează față de măsurile de austeritate impuse, iar începerea anului școlar ar putea fi amânată.

Situația nu este mai bună nici în partide. În timp ce AUR caută susținători pentru următoarea moțiune de cenzură, primarii amenință, pe fondul opririi banilor pentru proiectele Anghel Saligny, că își vor retrage sprijinul pentru liderii de la centru, iar cel mai afectat partid al coaliției este PSD. Social-democrații urmează să își aleagă o nouă conducere în toamna aceasta.