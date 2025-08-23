search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Guvernul Bolojan se erodează în timp record între proteste și tensiuni politice. Bilanțul primelor două luni de mandat

0
0
Publicat:

La aproape două luni de mandat, Cabinetul Bolojan a înfruntat deja proteste sau moțiuni de cenzură. Întârzierea măsurilor pentru restrângerea cheltuielilor bugetare contrastează puternic cu cele două pachete de măsuri pregătite până acum, care țintesc domeniul privat, iar încrederea în Executiv scade într-un timp record, avertizează specialiștii. 

Cel puțin două moțiuni de cenzură amenință Executivul FOTO Inquam Photos / George Călin
Cel puțin două moțiuni de cenzură amenință Executivul FOTO Inquam Photos / George Călin

Executivul a fost vizat deja de prima moțiune de cenzură chiar în timpul unei sesiuni extraordinare pentru angajarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare. Cabinetul Bolojan va fi în curând supus unui nou astfel de test, iar amenințarea este dublă în actuala sesiune parlamentară. Opoziția va putea depune două moțiuni de cenzură odată cu angajarea răspunderii pe cel de-al doilea pachet.

Amenințarea unei moțiuni de cenzură nu atacă doar Executivul în contextul actual, explică directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac, pentru „Adevărul”: „România nu are alternativă și oricare partid ar încerca să torpileze acest guvern și această majoritate cred că va avea enorm de pierdut în contextul în care ar pune România într-o postură de criză politică peste o criză economică, peste o criză de securitate, poate în una din cele mai dificile situații”.

Publicul „nu are cum să fie mulțumit când sunt creșteri de taxe, când sunt scăderi de venituri”, însă alternativele pot fi catastrofale. Guvernul nu este perfect, este unul de coaliție, iar fiecare partid „încearcă să vină cu măsuri în favoarea unei categorii sociale care poate fac parte din electoratul lor”. Acest lucru favorizează apariția unor „sincope” în activitatea guvernanților, mai punctează Remus Ștefureac.

Un rol important în erodarea rapidă a actualului cabinet guvernamental îl joacă și situația actuală financiar-economică, care grăbește măsurile impuse, explică sociologul Ionaș Vladimir pentru „Adevărul”. Cel mai mult însă Executivul este afectat de un alt aspect:

Nivelul de dezamăgire este la scote alarmante. Orice premier, orice partid care se află la guvernare în momentul de față ar trebui să fie îngrijorat. Pentru că nivelul de așteptare era foarte ridicat. Oamenii sperau ca odată cu intrarea în funcțiune a actualului guvern măsurile care să ducă la reducerea cheltuielilor statului să fie implementate rapid. Am văzut cu toții un pachet de măsuri care a pus presiune pe societate. Oamenii cu mai multă voință sau cu mai puțină au acceptat acel pachet, considerând că este un moment în care trebuie să accepți astfel de măsuri, ținând cont de situația financiară a României.

Dar inclusiv în pachetul 2, multe dintre măsurile anunțate în spațiul public până acum afectează mai degrabă tot societatea, tot oamenii care au fost afectați de pachetul 1 și mai puțin instituțiile statului, mai puțin oamenii care lucrează la stat, mai puțin cheltuielile statului. Nu vedem nici o dezbatere reală în societate despre cheltuiala banului public, despre reforma administrativ-teritorială, despre interzicerea cheltuielii banului public de către unități administrativ-teritoriale pentru susținerea fotbalului profesionist, acolo unde se duc zeci de milioane de euro anual. Adică sunt atât de multe lucruri care ar fi putut intra într-o dezbatere publică, analizată reacția și ulterior puse în practică, încât pare că guvernul ia măsuri doar în funcție de reacții din spațiul public. Am văzut că a crescut TVA-ul, crește impozitul pe locuințe, oamenii nu au protestat. Atunci când s-a luat în discuție o măsură care afecta o anumită industrie sau o anumită parte a societății și aceasta a reacționat, a făcut un pas în spate”.

Guvernul Bolojan a fost instalat la finalul lunii iunie, iar în iulie se confrunta deja cu primii protestatari, chiar printre angajații din aparatul central, mărul discordiei fiind reducerea sporului de condiții vătămătoare. Reducerea veniturilor este subiectul care naște și nemulțumirea magistraților. Proiectul care crește vârsta de pensionare pentru aceștia și plafonează pensiile sub nivelul ultimului salariu net a stârnit o serie de reacții din partea instituțiilor juridice.  

Cel mai recent, reforma Romsilva anunțată de ministrul Mediului a adus reprezentanții Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură în fața ministerului. Măsurile fiscal-bugetare au scos și reprezentanții sindicatelor din sănătate și educație în stradă odată cu asumarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare. În educație, atât studenții, cât și profesorii protestează față de măsurile de austeritate impuse, iar începerea anului școlar ar putea fi amânată.

Situația nu este mai bună nici în partide. În timp ce AUR caută susținători pentru următoarea moțiune de cenzură, primarii amenință, pe fondul opririi banilor pentru proiectele Anghel Saligny, că își vor retrage sprijinul pentru liderii de la centru, iar cel mai afectat partid al coaliției este PSD. Social-democrații urmează să își aleagă o nouă conducere în toamna aceasta.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Adunarea populaţiei din Capitală, în Piaţa Palatului Republicii, în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, aflaţi la balconul sediului C.C. al P.C.R., în legătură cu poziţia P.C.R. faţă de evenimentele din Cehoslovacia (© „Fototeca online a co
21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?