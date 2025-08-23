search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cele mai profunde tragedii ale umanității. Perioadele în care specia umană era aproape de dispariție

0
0
Publicat:

Omenirea a traversat vremuri mai bune, vremuri mai rele, dar a reușit să supraviețuiască. Au fost însă trei momente de cumpănă în care existența speciei umane a fost puternic amenințată. Bolile și fenomenele naturale extreme au transformat viața pe Pământ într-un adevărat iad. 

Ciuma lui Iustinian FOTO wikipedia
Ciuma lui Iustinian FOTO wikipedia

Atunci când credem că avem necazuri și viața pare insuportabilă ar trebui să frunzărim istoria și să realizăm că, de fapt, trăim timpuri bune în comparație cu înaintașii noștrii. De-a lungul istoriei au existat numeroase momente de cumpănă. Au fost ani, decenii, marcați de războaie, molime, dezastre naturale și foamete, perioade în care nimeni nu și-ar fi dorit să trăiască. Trei dintre aceste momente care au marcat istoria omenirii au fost de-a dreptul dezastruoase, secerând milioane de vieți, depopulând țări și continente, uneori împingându-ne în pragul extincției. 

Anul de coșmar al umanității

Prima situație cruntă a omenirii a fost în anul 536 d.Hr. Au fost 12 luni marcate de evenimente catastrofale conjugate, adică foamete, războaie și epidemii, un coșmar ale cărui efecte s-au întins pe durata unui deceniu. Și totul a fost provocat de un fenomen natural extrem. Mai precis, profesorul Christopher Loveluck de la Universitatea din Nottingham a descoperit că toată tragedia din anul 536 d Hr și din deceniile următoare a fost provocată de erupția unui vulcan din Islanda. Acesta a aruncat atât de mult cenușă în aer încât razele soarelui au fost parțial blocate. În acest context, temperaturile au scăzut brusc, iar recoltele, cel puțin în anul 536 d.Hr s-au redus semnificativ. A fost o adevărată reacție în lanț, fiindcă în anii următori au avut loc și alte erupții vulcanice, menținând scăzute temperaturile. Recoltele au fost tot mai mici iar numărul victimelor creștea exponențial în toată zona eurasiatică. Specialiștii au denumit-o „Mica Glaciațiune a Antichității Târzii”. 

„Mica Glaciațiune a Antichității Târzii a început în primăvara anul 536 și a durat în vestul Europei până în anul 660 d.Hr, iar în Asia Centrală până în anul 680 d.Hr”, a precizat McCormick, pentru history.com. Fenomenul s-a petrecut aproape peste noapte. Oamenii s-au trezit că cerul rămâne întunecat, ca o noapte perpetuă. „ Razele soarelui era foarte slabe și aveau o culoare albastru pal. Căldura abia se simțea. Un nor înghițea cerul și nu ne lăsa să vedem adevăratele culori ale cerului și ale soarelui. La prânz, oamenii nu-și vedeau nici măcar umbrele pe pământ. Luna plină era lipsită de splendoare. Anotimpurile s-au amestecat, iarnă fără furtuni, primăvară fără dulceață și vară fără căldură. Era doar un îngheț prelungit și o secetă care se întindea de la un anotimp la altul. Înghețul din vremea culesului a întărit merele iar pe struguri i-a amărât. Din cauza foametei trebuia să consumăm toate rezervele”, scria Cassiodorus. 

Foametea, lipsa recoltelor, anarhia provocată de lipsuri și mizerie a deschis o poartă largă epidemiilor. În anul 541 d.Hr, în acel deceniu fatadic, a lovit și ciuma. I s-a spus „ciuma lui Iustinian” fiindcă avusese loc în timpul domniei renumitului împărat bizantin. Boala a răpus peste 50 de milioane de oameni. Pe fondul bolii, foametei și al războaielor, numărul morților aproape l-a egalat pe cel rezultat din Al Doilea Război Mondial, într-o perioadă în care populația Globului era infinit mai redusă decât cea din perioada 1939-1945. Impactul asupra oamenilor din secolul VI d.Hr a fost devastator.

Părea cu adevărat sfârșitul lumii. „În timpul acelor vremuri a fost o molimă care aproape a ucis întreaga rasă umană(....) pentru această calamitate nu poți găsi nicio explicație în afară de pedeapsa divină. Pentru că nu a venit doar într-o parte a lumii și doar în anumite circumstanțe, într-un anotimp anume, pentru a găsi o explicație cât de cât plauzibilă. Nu! A îmbrățișat întreaga lume și a întunecat viața tuturor oamenilor, fără diferență de neam, de rang, sex sau vârstă. Pe toți deopotrivă”, scria Procopius din Cezareea. Specialiștii spun că în Eurasia aproximativ 55% din populație a fost ucisă fie de foamete, fie de boli, fie de anarhie. 

Deceniile în care trăia doar cine avea noroc

O altă perioadă cumplită a fost epoca ciumei care a bântuit prin Europa, Asia și o parte din Africa. Este vorba despre  perioada „Morții Negre”, așa cum a rămas cunoscută în istorie această epidemie, și care a durat din 1340 până în 1353. A fost provocată de Yersinia Pestis, o bacterie care a parazitat purecii de pe șobolani. În condițiile precare de salubritate din taberele militare, dar și din orașele medievale, pline de șobolani, boala s-a răspândit fulgerător de la un capăt al altuia al continentelor. Dezastrul a început odată cu asediul forțelor tătărăști asupra portului genovez Kaffa din Crimeea.

Citește și: Scarlatina revine în forţă. Bacteria care provoacă boala, mai rezistentă la antibiotice

Armata mongolă era devastată de ciumă, iar cadavrele contaminate erau catapultate, ca armă biologică, în cetate. Marinarii genovezi din Caffa au adus boala în porturile natale. În 1348, Europa era devastată de boală. Ciuma a făcut ravagii din Italia și până în Scandinavia, Insulele Britanice și Rusia. În 1345, probabil tot pe filieră central-asiatică, ciuma devastează și China. După 1349, boala se răspândește în Peninsula Arabică. Boala, care nu avea tratament, lua viața în câteva zile. Cei mai rezistenți supraviețuiau o săptămână, sucombând cu febră mare și pustule purulente. În doar șase ani, au murit peste 100 de milioane de oameni la nivel global, depășind victimele celor mai sângeroase conflicte militare din istorie. Zone întregi au fost efectiv depopulate. Au murit 25 de milioane de europeni și peste 60 de milioane de asiatici, majoritatea chinezi, mongoli și arabi.

„Dezastrul care s-a abătut asupra săracilor, dar şi asupra celor mai înstăriţi din oraşe era o privileşte îngrozitoare. Cei mai mulţi rămâneau în case, fie din cauza sărăciei, fie din speranţa că acasă sunt mai în siguranţă. Cu toate acestea, se îmbolnăveau cu miile. Nemaivând pe nimeni care să le acorde atenţie şi îngrijire, fiind cu totul abandonaţi, aproape toţi mureau. Mulţi sfârşeau pe stradă, şi ziua şi noaptea. Alţii mureau în case, iar vecinii aflau acest lucru după mirosul cumplit al descompunerii. Fiecare colţ al oraşului era plin cu morţi, care erau aruncaţi în gropi comune. Erau căraţi din case şi aruncaţi în faţa uşilor, pe unde se putea, direct pe jos sau pe mese. Erau aduse aşa de multe cadavre la biserici în fiecare zi şi aproape în fiecare oră că nu era destul pământ sfânt pentru a fi înmormântaţi, mai ales că fiecare dorea să-şi înmormânteze ruda, în mormintele de familie, conform tradiţiei. Cimitirele erau pline, aşa că au fost săpate şanţuri, unde erau aruncate şi îngropate cadavrele cu sutele”, mărturisea Boccaccio, contemporan cu pandemia de ciumă.

Specia umană, la un pas de dispariție

Cu toate acestea, niciuna dintre tragediile mai sus menționate nu au fost atât de aproape de a distruge complet specia umană ca schimbările climatice de acum 900.000 de ani. Strămoșii noștrii, primii oameni moderni, numiți și Homo Antecessor, au fost la un singur pas de dispariție. Pe scurt, conform studiilor, 99% dintre indivizii speciei umane au dispărut. Doar o minune sau poate o luptă disperată pentru supraviețuire a făcut ca astăzi să mai populăm Pământul. Specialiștii de la Departamentul de Biologie Enviromentală a Universității din Roma și cei de la  Universitatea din Shanghai au realizat, pe baza studiilor extinse și a cercetărilor arheologice, că a existat o adevărată apocalipsă a speciei umane acum aproximativ 900.000 de ani. „Rezultatele cercetărilor au arătat că strămoșii omului au trecut printr-o scădere severă a numărului populației cu doar 1280 indivizi rămași în intervalul de timp 930.000 și 813.000 ani în urmă. Această scădere severă a populației a durat 117.000 de ani și a adus omenirea în pragul extincției”, precizează autorii studiului. Doar 1280 de oameni au mai rămas pe întreaga Planetă.

Citește și: Ce boli ar putea izbucni după inundațiile catastrofale din Galați. Avertismentul medicilor epidemiologi

Specialiștii spun că de vină pentru această apocalipsă a umanității au fost schimbările climatice bruște. Mai precis, cercetătorii chinezi Yi-Hsuan Pan și Haipeng Li spun că a fost vorba despre o perioadă lungă de glaciațiune, cu temperaturi foarte scăzute și o secetă masivă la nivel global. Hominizii vânători-culegători, dependenți de vânatul tot mai puțin și de vegetația tot mai săracă, au început să fie secerați de foamete și boli. În Spania, acolo unde au fost găsite fosile ale lui „Homo Antecessor”, s-au descoperit și urme de canibalism. Comunitățile umane dispăreau pe capete după perioade dramatice de foamete și canibalism. Singurele comunități care au supraviețuit sunt cele din afara zonele glaciare, cel mai probabil din zona Ecuatorului. „Aceste descoperiri deschid noi orizonturi în cercetarea evoluției umane pentru că ridică câteva semne de întrebare, precum locul în care indivizii rămași au supraviețuit dar și cum au reușit să depășească schimbările climatice catastrofale”, precizează Yi-Hsuan Pan pentru ”China Daily”.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum s-a ales praful de ea
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre locuitori
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?