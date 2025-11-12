search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Crima cumplită din Teleorman, surprinsă de o cameră de supraveghere. Copilul de 3 ani al victimei, martor la tragedie

Publicat:

Scene cutremurătoare cu crima din Teleorman, surprinse de o cameră de supraveghere, au fost publicate, miercuri dimineață, de Europol.

Crima din Teleorman, cercetată de anchetatori FOTO: captură video
Înregistrarea publicată pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol arată momentul în care criminalul de 42 de ani o înjunghie în repetate rânduri pe femeia care i-a fost parteneră.

Martor al scenelor cutremurătoare este chiar copilul de 3 ani al victimei, care  aleargă spre locul episodului sângeros. După ce a lovit de 15 ori cu cuțitul,  agresorul se face nevăzut.

”Victima violenței domestice cu numărul 51 își pierde viața sub loviturile de cuțit ale propriului soț. Totul se petrece sub ochii unui copil nevinovat, care va rămâne marcat pe viață. Un copil care nu va uita NICIODATĂ. Câte femei trebuie să mai moară până când statul român va înțelege că nepăsarea ucide? De câte ori vom mai spune „condoleanțe” în loc de „am prevenit”?”, este comentariul Sindicatului Europol.

O tragedie cumplită s-a produs în în cursul serii de sâmbătă, 8 noiembrie, în comuna Beciu, județul Teleorman, unde Mihaela, o femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener, în timp ce își ținea băiețelul de doi ani în brațe. 

Potrivit martorilor, femeia se îndrepta spre o vecină când agresorul, care o pândise ore întregi, a ieșit din ascunzătoare. Mihaela a încercat să fugă, dar bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a prins-o și a înjunghiat-o de 15 ori cu brutalitate, lăsând-o într-o baltă de sânge.

Vecinii povestesc că, atunci când au ajuns la locul faptei, l-au găsit pe băieţelul de doi ani, speriat, lângă victimă, îmbrăţişând trupul însângerat şi fără viaţă al mamei sale.

După crimă, criminalul a fugit la locuința sa și a încercat să-și pună capăt zilelor, provocându-și răni la gât, torace și braț. El a fost transportat în stare critică la Spitalul de Urgență din Alexandria, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Bărbatul de 42 de ani era deja vizat într-un dosar penal pentru fapte grave sesizate cu mai puțin de două luni înainte. Femeia îl acuzase atunci că a răpit-o și violat-o, însă poliţia a considerat că nu se impun alte măsuri preventive, în afara ordinului de protecţie.

