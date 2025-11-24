search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Acuzații de înșelătorie pe numele directoarei Lucia Croitoru. Împrumuturi luate de la C.A.R. cu adeverințe false

Publicat:
Ultima actualizare:

Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova este zguduit de un scandal financiar. Patru persoane, fosta directoare, o angajată din secretariat, un portar și o femeie de serviciu, sunt acuzate că ar fi luat împrumuturi de la mai multe C.A.R.-uri, folosind adeverințe false, în numele unor colegi. Cei care cunosc dosarul vorbesc despre o schemă piramidală. Poliția încearcă să dea de căpat acestei posibile fraude.

Lucia Croitoru, alături de Mircea Geoană FOTO Facebook Lucia Croitoru
Lucia Croitoru, alături de Mircea Geoană FOTO Facebook Lucia Croitoru

Cazul de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova scoate la iveală posibile nereguli în administrarea documentelor și în acordarea împrumuturilor prin C.A.R.-uri. „Creierul” înșelătoriei ar fi fosta directoare, ex-pesedista Lucia Croitoru, fostă Vlădoiu, fostă Dincu.

Mai multe cadre didactice și angajați ai Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova se confruntă cu executări silite pentru datorii care, susțin ei, nu le aparțin. Totul ar fi început în anul 2018, când mai mulți salariați ar fi fost convinși să gireze împrumuturi pentru colegi, fără să știe că vor fi implicați în mai multe credite simultan, scrie „Jurnalul Olteniei”.

Potrivit documentelor, sumele ajung la peste 600.000 de lei, iar numărul dosarelor de executare silită depășește 40 de dosare.

Lucia Croitoru ar fi vizată de o anchetă a Poliției FOTO Facebook Lucia Croitoru
Lucia Croitoru ar fi vizată de o anchetă a Poliției FOTO Facebook Lucia Croitoru

Schemă piramidală construită în interiorul școlii

Primul împrumut datează de acum șapte ani. Un cuplu de angajați ai liceului, el portar, ea lucrătoare în secretariat, ar fi accesat de la C.A.R. Petrila I.F.N – Sucursala Craiova 50.000 de lei fiecare, cu sprijinul unor adeverințe false.

Din 2022, aceleași persoane, cu ajutorul fostei directoare și al unei femei de serviciu, au început să ia împrumuturi simultane de la aproape toate C.A.R.-urile locale: SCJUC Craiova, Arias, Electrocentrale, Top Invest, Acces, Învățământ, CFR, Ford.

Sumele variau între 25.000 și 60.000 de lei. În unele cazuri, același C.A.R. a acordat două credite consecutive, deși primul era încă activ. Potrivit acesteia, persoanele implicate se foloseau de acte false. Adeverințele pentru împrumuturi ar fi fost semnate, potrivit aceleiași surse, de directorul adjunct, cu știința contabilului.

Lucia Croitoru, legată de Istorie

Din relatările sursei, reiese că totul a fost orchestrat din interior de către fosta directoare a liceului, Lucia Croitoru, care ar fi folosit influența sa asupra președinților de C.A.R. și a executorilor, pentru a obține sume peste limita admisă. Fosta directoare ar fi avut propriile împrumuturi, în valoare de peste 50.000 de lei, cu câte două contracte la același C.A.R.

Lucia Croitoru este fostă profesoară de Istorie și are mai multe experiențe politice. „Nu are niciun bun pe nume. Nici casă, nici mașină. Știa că urmează să fie executată. Acum ne spune că e prietenă cu oameni politici și că nimeni nu o poate atinge”, declară sursa.

Femeia de serviciu indicată în rețea ar fi dispărut între timp: „Numai ea are datorii de 300.000 de lei. A plecat și nimeni nu mai știe nimic despre ea. Poliția nu o caută, iar soțul spune că nu-l interesează”.

Unii colegi plătesc câte 3.000-4.000 de lei lunar. Eu am achitat un dosar de 40.000, mai am unul de 52.000”, adaugă profesoara.  Femeia a menționat că au fost depuse plângeri penale, fiind deschis un dosar penal în acest caz: „Poliția a spus că cercetează. N-a fost chemat nimeni. Niciunul dintre vinovați nu a fost audiat. Noi, în schimb, primim somații pe case”.

Ce spune Lucia Croitoru

Contactată de „Adevărul”, Lucia Croitoru a trimis următorul punct de vedere (redacția nu a făcut nicio modificare asupra textului):

„Ca urmare a materialului aparut in ziarul Jurnalul Olteniei, tin sa fac urmatoarele precizari :

- adeverintele de salariu sunt completate de catre serviciul de contabilitate, cu datele solicitate. Conducatorul unitatii de invatamant (directorul) doar contrasemneaza, neavand acces la datele pe care contabilul le inscrie in adeverinta.

- din anul 2021 ne mai fiind conducatorul unitatii de invatamant nu mai aveam drept de semnatura

- nu am exercitat nici odata presiuni asupra vreunui coleg, sau angajat al institutiei sa comita vreo ilegalitate

- afirmatiia ca as fi luat legatura cu prrsedintii CAR-urilor sau executori judecatoresti sunt nefondate

Referitor la o eventuală anchetă a politiei, pot să precizez faptul că nu am cunostinta de existenta efectuarii unor eventuale verificari”.

