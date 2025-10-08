search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 începe azi: reguli, coadă, traseu, așteptare în timp real și Telefonul Pelerinului până pe 15 octombrie

Publicat:

Iașiul se pregătește să devină din nou centrul spiritual al României, odată cu debutul Pelerinajului Sfânta Parascheva 2025, cel mai mare eveniment ortodox din Estul Europei. Sute de mii de credincioși sunt așteptați să se închine la sfintele moaște, respectând reguli stricte privind accesul, traseul și așteptarea. Informațiile în timp real despre coadă, împreună cu sprijinul oferit prin Ghidul și Telefonul Pelerinului, asigură o experiență sigură și bine organizată pentru toți participanții până pe 15 octombrie.

Imagine cu pelerinajul moaștele Sfintele Parascheva de la Catedrala Mitropolitană din Iași, 2024 DMS
Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Catedrala Mitropoliei de la Iași Foto DMS

Deși deschiderea oficială va avea loc miercuri, 8 octombrie, mii de credincioși au început deja să sosească la Catedrala Mitropolitană de la Iași pentru a se ruga și a se închina la sfintele moaște. Mulți pelerini aleg să ajungă mai devreme pentru a evita aglomerația uriașă care, în fiecare an, se întinde pe kilometri întregi. Anul trecut, chiar în ziua hramului, coada s-a întins pe 7 km, iar timpii de așteptare au ajuns la 15 ore.

Începând de miercuri, ora 06:30, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în procesiunea solemnă tradițională și va fi așezată în baldachinul special amenajat în curtea catedralei, unde va rămâne pentru închinare până pe 15 octombrie 2025. Anul acesta, credincioșii vor avea parte și de binecuvântarea deosebită a unui fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Pentru ca pelerinajul de la Iași 2025 să se desfășoare în siguranță și armonie, pelerinii trebuie să respecte regulile de participare, iar autoritățile au pregătit măsuri logistice și de siguranță pentru a gestiona fluxul uriaș de vizitatori.

Sfânta Parascheva 2025: ce trebuie să știi înainte să vii

Iașiul se pregătește să primească sute de mii de credincioși pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din România. Pentru ca pelerinajul să se desfășoare în siguranță și cu respect față de spiritualitate, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Primăria Municipiului Iași au stabilit reguli clare de acces, conduită și siguranță.

Reguli de acces și siguranță la Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025

Accesul pelerinilor la raclele cu sfinte moaște se face prin culoare speciale delimitate de garduri ce formează un adevărat labirint, iar ordinea și disciplina sunt monitorizate atent de jandarmi și voluntari.

Este strict interzisă introducerea de obiecte periculoase, alcool sau materiale inflamabile. Credincioșii sunt rugați să respecte spațiile permise pentru fotografii, să mențină liniștea necesară rugăciunii celorlalți participanți, și să evite ca bagajele voluminoase să blocheze circulația participanților.

Coada de pelerini pentru închinare la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în 2024 Foto DMS
Coada de pelerini pentru închinare la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în 2024 Foto DMS

Logistica pelerinajului de la Iași: hrană, apă și ajutor medical

Organizatorii au pregătit un dispozitiv logistic complet pentru a face față fluxului uriaș de vizitatori. În fiecare zi, între orele 07:00 și 23:00, în apropierea Catedralei Mitropolitane vor fi disponibile puncte de hidratare, prim-ajutor și distribuție de ceai cald.

Peste 40.000 de porții de hrană, apă și ceai vor fi oferite gratuit, iar alte 100.000 de porții vor fi distribuite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Recomandări pentru pelerini: răbdare, grijă și pregătire – haine adecvate și telefoane încărcate

„Pelerinajul de la Iași nu este doar un drum al rugăciunii, ci și o lecție de răbdare, dragoste și smerenie. Totul se desfășoară sub semnul ordinii și al respectului reciproc”, au transmis reprezentanții Mitropoliei.

Horia Mătăsaru Adrian-Constantin, împuternicit al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, le recomandă pelerinilor răbdare și atenție: „Vine foarte multă lume în această perioadă, iar racla cu sfintele moaște este unică – toți vor să ajungă acolo, iar acest lucru ia timp. Le cerem tuturor participanților să aibă grijă de persoanele în vârstă și de copii și să înțeleagă că nu există prioritizare. Toți se așază la rând și așteaptă oricât va fi nevoie pentru a se închina. Este important să urmărească prognoza meteo, să se îmbrace corespunzător și să aibă telefoanele încărcate, pentru situațiile în care pot pierde legătura cu grupul lor sau familia. Experiența anilor trecuți arată că astfel de situații pot apărea și vrem să ne asigurăm că pelerinii sunt pregătiți din timp”.

Așteptare în timp real și suport prin Telefonul Pelerinului la Sfânta Parascheva 2025

Credincioșii care participă la Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 vor fi sprijiniți pe tot parcursul evenimentului cu informații clare și actualizate. Fiecare participant va primi un Ghid al pelerinului, tipărit în 100.000 de exemplare, care conține detalii despre program, trasee și recomandări utile.

De asemenea, organizatorii pun la dispoziție „Telefonul Pelerinului”, cu două numere active pe întreaga durată a pelerinajului (0757.57.91.00 și 0757.033.466), pentru a răspunde oricăror întrebări sau nelămuriri.

Pentru a evita confuzia și aglomerația, pe portalurile doxologia.ro și mmb.ro va fi afișat în timp real capătul rândului de închinători, cu actualizări la fiecare 30 de minute, astfel încât fiecare pelerin să știe exact unde să se poziționeze și cât timp va dura așteptarea.

Cei care nu pot ajunge în dreptul podiumului vor putea urmări slujba pe ecrane mari, amplasate strategic, pentru a nu pierde niciun moment din atmosfera sacră a evenimentului.

Programul principal al Pelerinajului Sfânta Parascheva 2025

Pelerinajul de la Iași va aduce, și în acest an, un program liturgic de amploare, menit să ghideze participanții pe parcursul întregii săptămâni de rugăciune și închinare.

Evenimentele principale includ:

  • Miercuri, 8 octombrie, ora 06:30 – Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfintei Parascheva și așezarea acestora în baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane.
  • Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 – Procesiunea tradițională „Calea Sfinților”, care va parcurge traseul: Catedrala Mitropolitană – Str. I.C. Brătianu – Str. Cuza Vodă – Str. Armeană – Str. Costache Negri – Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu întoarcere la Catedrală.
  • Marți, 14 octombrie, ora 09:00 – Sfânta Liturghie oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în ziua Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pelerinii vor putea veni să se închine la raclele cu sfintele moaște până miercuri, 15 octombrie.

Imagine aeriană cu Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Iași Foto Dan Coțcaru
Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Iași Foto Dan Coțcaru

„Pelerinajul dedicat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla cu sfintele moaște va fi purtată în cadrul procesiunii tradiționale și depusă în baldachinul din curtea Mitropoliei, unde va rămâne până la gestionarea finală a închinătorilor, estimată pentru începutul zilei de 15 octombrie. În 14 octombrie, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane”, a declarat preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Sfânta Parascheva 2025 – pelerinajul credinței și al recunoștinței

În fiecare an, la jumătatea lunii octombrie, Iașul se transformă într-un loc al luminii și speranței. Străzile orașului devin un flux continuu de rugăciuni, lumânări și emoții, iar pelerinii – de la copii până la vârstnici – vin cu inima plină, convinși că Sfânta Parascheva le ascultă dorințele.

Pelerinajul de la Iași este mai mult decât o tradiție religioasă: este o călătorie spre liniște și credință, o dovadă că, în ciuda lumii grăbite, oamenii își găsesc timp pentru Dumnezeu chiar și în lumea grăbită de azi.

