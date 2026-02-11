search
Miercuri, 11 Februarie 2026
11 februarie, Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112. Apel la responsabilitate din partea autorităților

Publicat:

Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 este marcată anual la 11 februarie, și este privită ca un moment dedicat conștientizării importanței utilizării responsabile a acestui serviciu esențial pentru siguranța cetățenilor.

Apelarea nejustificată a numărului 112 poate avea consecințe grave. FOTO: arhivă
În România, Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) 112 a fost pus în funcțiune la nivel național în anul 2005.

Numărul 112 este numărul de urgență disponibil gratuit, non-stop, atât prin linii de telefonie fixe, cât și prin telefoane mobile, în următoarele țări: toate statele membre ale UE, Albania, Georgia, Republica Moldova, Islanda, Macedonia de Nord, Muntenegru, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia, Marea Britanie, menționează www.eena.org.

Autoritățile atrag atenția că apelarea nejustificată a numărului 112 poate avea consecințe grave. În timp ce un operator gestionează un apel non-urgent, o persoană aflată într-o situație reală de pericol poate rămâne fără ajutorul necesar, iar intervenția echipajelor de urgență poate fi întârziată.

Apelarea abuzivă sau alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție periclitează activitatea echipajelor și poate pune în pericol vieți sau bunuri materiale.

Potrivit legislației în vigoare, alertarea falsă se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei sau cu prestarea a 200–400 de ore de activități în folosul comunității.

De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgență poate fi sancționată cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității, potrivit IPJ Galați.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a prezentat marţi, 10 februarie, un nou sistem de localizare a apelanților la numărul 112, dar şi o opţiune pentru persoanele cu deficienţe de auz de a solicita serviciile de urgenţă. Mai multe detalii pot fi găsite aici.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis sâmbătă, 7 februarie, că în 2025 au fost înregistrate cele mai puține apeluri nejustificate de la lansarea numărului 112 în România, adică acum 22 de ani. Potrivit STS, anul trecut, doar 36,16% din totalul apelurilor (8.8 milioane) au fost nejustificate.

