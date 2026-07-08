search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Blocaj după defectarea unui tren de călători. Circulația feroviară între Dolhasca și Lespezi, oprită. Mai multe garnituri sunt afectate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Circulația feroviară între stațiile Dolhasca și Lespezi, pe raza Regionalei Iași, a fost oprită miercuri dimineață, după ce un tren de călători operat de Regio Călători s-a defectat. Incidentul a afectat și circulația altor trei trenuri, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. Sute de călători au rămas blocați în gări. 

Sute de călători au rămas blocați în gări. FOTO: Shutterstock
Sute de călători au rămas blocați în gări. FOTO: Shutterstock

Conform CFR SA, trenul 11042 a fost declarat defect la ora 06:09, pe firul II, între stațiile Dolhasca și Lespezi. În condițiile în care firul I este închis pentru lucrări, autoritățile au decis închiderea temporară și a firului II, începând cu ora 06:22, pentru a permite intervenția și eliberarea liniei.

„La ora 06:20, operatorul feroviar a solicitat locomotivă de ajutor. Pentru remorcarea trenului defect şi deblocarea firului II, se îndrumă o locomotivă din staţia Paşcani. Locomotiva de ajutor va prelua trenul afectat şi îl va retrage din linia curentă, astfel încât circulaţia să poată fi reluată în condiţii normale de siguranţă”, precizează compania, conform News.ro.

Operatorul feroviar a solicitat o locomotivă de ajutor din stația Pașcani, care va remorca trenul defect pentru deblocarea căii ferate și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Până la finalizarea intervenției, sunt afectate trenurile IC 11758, IC 552 și IRN 1765, ultimul fiind oprit temporar în stația Dolhasca.

CFR SA anunță că monitorizează permanent situația împreună cu personalul din teren și operatorii feroviari și recomandă pasagerilor să urmărească informațiile transmise în stații și de companiile de transport privind evoluția traficului feroviar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
digi24.ro
image
”Psycho” maghiar. Un bărbat a atacat o femeie la duș, dar a fugit după ce aceasta l-a stropit cu apă. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Top 3 vehicule de la STB care se defectează în condiții extreme, cum este căldura din timpul verii: „Ne salvează autobuzele și troleibuzele noi”
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
Nicușor Dan, înaintea începerii Summitului NATO de la Ankara: „Cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România”. Dar șeful statului are o întrebare
libertatea.ro
image
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
digisport.ro
image
Matt Damon spune că noua peliculă regizată de Christopher Nolan, care o să apară săptămâna viitoare, a fost cea mai dificilă experiență din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
Rezultatele finale la Evaluarea Naţională 2026 vor fi publicate astăzi
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Un șezlong în România a ajuns să coste mai mult decât în Grecia. Cât ajunge să plătească o familie la plajă
playtech.ro
image
Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu AUR dacă ar fi organizate alegeri anticipate? „Iau sub 30%, au greșit că n-au votat Guvernul Veștea”
fanatik.ro
image
Putin a ajuns în cea mai grea situație din ultimii 25 de ani. S-a spulberat mitul invincibilității Rusiei
ziare.com
image
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
digisport.ro
image
Singura medie de 10 la Bacalaureat din Sibiu, obținută de un sportiv: „Mă așteptam să iau o notă mare, dar nu la 10 curat”. Ce planuri de viitor are absolventul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Horoscop 8 iulie: Energia zilei aduce schimbări, claritate și noi oportunități
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”
click.ro
image
Singurul oraș din România unde promovarea la Bacalaureat a fost 0%. Toți candidații au picat examenul
click.ro
image
Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii