Blocaj după defectarea unui tren de călători. Circulația feroviară între Dolhasca și Lespezi, oprită. Mai multe garnituri sunt afectate

Circulația feroviară între stațiile Dolhasca și Lespezi, pe raza Regionalei Iași, a fost oprită miercuri dimineață, după ce un tren de călători operat de Regio Călători s-a defectat. Incidentul a afectat și circulația altor trei trenuri, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. Sute de călători au rămas blocați în gări.

Conform CFR SA, trenul 11042 a fost declarat defect la ora 06:09, pe firul II, între stațiile Dolhasca și Lespezi. În condițiile în care firul I este închis pentru lucrări, autoritățile au decis închiderea temporară și a firului II, începând cu ora 06:22, pentru a permite intervenția și eliberarea liniei.

„La ora 06:20, operatorul feroviar a solicitat locomotivă de ajutor. Pentru remorcarea trenului defect şi deblocarea firului II, se îndrumă o locomotivă din staţia Paşcani. Locomotiva de ajutor va prelua trenul afectat şi îl va retrage din linia curentă, astfel încât circulaţia să poată fi reluată în condiţii normale de siguranţă”, precizează compania, conform News.ro.

Operatorul feroviar a solicitat o locomotivă de ajutor din stația Pașcani, care va remorca trenul defect pentru deblocarea căii ferate și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Până la finalizarea intervenției, sunt afectate trenurile IC 11758, IC 552 și IRN 1765, ultimul fiind oprit temporar în stația Dolhasca.

CFR SA anunță că monitorizează permanent situația împreună cu personalul din teren și operatorii feroviari și recomandă pasagerilor să urmărească informațiile transmise în stații și de companiile de transport privind evoluția traficului feroviar.